Nachfolger hat Respekt vor dem Lebenswerk der Familie

Mihla. Traditionelles Backhandwerk in der Region: Die Bäckerei Eichholz in Mihla gibt es seit über 130 Jahre

Fliegen wollte er, Pilot werden – aber noch lieber Bäcker. Es darf ruhig Träume haben, wer dabei nicht den Boden unter den Füßen verliert. In Tim Eichholz, der zwischen Teigschüsseln und Ladentheke aufwuchs, sich schon als Steppke vor den Backofen malte und beim Direktor „Schulfrei“ erwirkte, um am Rosenmontag bei den Pfannkuchen mitzuhelfen, meldete sich letztlich Tradition zu Wort und die Achtung dessen, was Eltern und Großeltern geschaffen hatten.

„Ab 1889 gab es unsere Bäckerei in Mihla“, erzählt Vater Jürgen, der demnächst 65 wird. „Einst eine von Fünfen im Ort, ansässig in der Münsterstraße, wo wir sie auch übernahmen.“ Er und seine damals 25-jährige Ehefrau Susanna waren voller Tatendrang, gebremst nur durch die DDR-Reglements für Privatbetriebe. „Die Wende hieß für uns Aufbruch!“ Lachend erinnert sich Susanna Eichholz an den allerersten im Osten rollenden Tchibo-Verkaufswagen, mit dem sie die Dörfer abfuhren.

20 Bäcker sorgen fürProduktion ohne Vorgefertigtes

„Und dann haben wir eben gemacht und immer wieder gemacht“, fährt sie fort. „Wir hatten Lust – und wir haben immer noch Lust!“ Ihr Enthusiasmus ist am geschäftlichen Werdegang nachvollziehbar. 1997 zog die Familie aus der Ortsmitte in ihren Neubau, der eingangs von Mihla wie eine einladend duftende Visitenkarte wirkt. 20 Bäcker, darunter zwei Ungarn, sorgen für die Produktion, bei der nach wie vor auf Chemie und Vorgefertigtes verzichtet wird.

Sämtliche Zutaten aus der Region, handgemachtes Sauerteigbrot, manuell hergestellte Plätzchen. „Christstollen nach dem Rezept von Oma Erika wie überhaupt das Festhalten an altbewährten Hausrezepturen sind wichtig, machen uns aus“, versichert Altmeister Jürgen, der seit Dezember 2020 mit Sohn Tim eine Vater-Sohn-GmbH repräsentiert.

Elfte Filiale soll baldin Erfurt eröffnet werden

Dringend nötig scheint der Elan des Junior-Chefs zwar nicht, doch gut zu Gesicht steht er dem Unternehmen allemal. Dessen elfte Filiale will Tim in der Landeshauptstadt platzieren, und zwar mittendrin am Fischmarkt. Das wird sozusagen „das Pralinchen“, scherzt die Mama. Auch mit Hamburg, wohin Tochter Claudia ihre Tortenkünste mitnahm, hatte er geliebäugelt, aber Erfurt ist näher und mindestens ebenso schön. Mit deutlichem Stolz reden die Eltern über das Vorhaben, das mittlerweile in Sack und Tüten ist. Die beiden entsinnen sich des ersten wirklichen Urlaubs, den sie im vorigen Jahr unbeschwert genießen durften, während der 20-Jährige daheim den Laden schon verlässlich im Griff hatte – eine Art Generalprobe.

Das Brot nennt Tim Eichholz den Bestseller im Laden. Foto: Stefanie Krauß

Von der Pike auf gelernt heißt eben auch alle Sparten des Geschäfts kennen und beherrschen, vom Handwerklichen bis zur Planung und Buchhaltung, vom professionellen Führen des Teams, zu dem auch noch 40 Verkäuferinnen gehören, bis zur Fürsorge für jeden einzelnen Mitarbeiter.

„Man arbeitet gern bei uns“, sagt Tim. „Neunzig Prozent derer, die hier gelernt haben, sind auch geblieben, machen einen verdammt guten Job. Dafür wollen wir ihnen allen unbedingt einmal Danke sagen, am besten an dieser Stelle!“

Künftiger Chef hatim Frühjahr Meisterprüfung

Auf die Frage, ob Eichholz nach Erfurt noch weitere Läden aufmachen will, schüttelt der junge Mann entschieden den Kopf. Auf ihn wartet im kommenden Frühjahr zunächst die Abschlussprüfung, die ohne Corona bereits Geschichte gewesen wäre und aus ihm den jüngsten Meister gemacht hätte… Ja, und dann? „Dann machen wir gemeinsam weiter. Wir sind ein ehrlicher Handwerksbetrieb, und wenn wir das bleiben wollen, sind der Größe Grenzen gesetzt“, antwortet Tim Eichholz, überraschend souverän für sein Alter. „1500 Brote täglich, das macht viel Arbeit, auf die wir auch weiterhin so stolz sein wollen wie bisher. Und unser Brot ist ein echter Schlager!“ Lächelnd schickt er noch verschmitzt hinterher: „Was wir aber gerade echt gut gebrauchen könnten, wären zwei Bäcker!“ Vielleicht liest es ja einer.