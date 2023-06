Nachtwächter führen durch Eisenach

Eisenach. Auf die Spuren von Bach begibt man sich am Donnerstagabend.

In diesem Jahr sind die Eisenacher Nachtwächter um Michael Kellner und Kollegen wieder unterwegs und laden zu sechs interessanten Führungen durch das nächtliche Eisenach ein, teilt die Sommergewinnszunft mit. Nach dem Auftakt im Mai folgt am Freitag, dem 9. Juni die zweite Nachtwächterrunde. Die „Bachrunde“ beginnt um 21 Uhr, Treffpunkt ist am Bachhaus. Die Teilnahme an den Führungen sind kostenfrei.

Weitere Nachtwächterrunden sind geplant am 4. August (21 Uhr, Bierkunde-Runde am Markt), 25. August (21 Uhr, Wartburgrunde ab ehemaliger Eselstation), 15. September (20 Uhr, Sommergewinnsland ab SG Denkmal) sowie am 1. Dezember (20 Uhr, Adventsrunde ab Karlsplatz).