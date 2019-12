Nachwuchsmusiker ziehen Publikum in ihren Bann

Ein erwartungsvolles Publikum im voll besetzten Gemeindesaal in Schnellmannshausen – das ist schon seit vielen Jahren das Markenzeichen der Adventszeit im Treffurter Stadtteil.

Auch in diesem Jahr hatte das Team um Edgar Luhn ein Programm gestrickt, dass erneut höchsten Ansprüchen genügte. Gemeinsam mit dem Kirmesverein Schnellmannshausen präsentierten die Heldrastein-Musikanten ein Unterhaltungsprogramm aus Musik und Show. Das ganze wurde wie immer vom charmanten Moderator Markus Liebetrau garniert mit Gedichten und witzigen Geschichten.

Nachwuchsmusiker ganz in ihrem Element

Doch nicht nur das Orchester mit seiner Klasse, Harmonie und Edgar Luhns sanfter Stimme drückte dem Konzert den Stempel auf. Vor allem die Nachwuchssolisten ließen das knapp dreistündige Konzert zu einem vielseitigen Adventserlebnis werden. Da nahm das gefühlvolle Klavierspiel von Luise Deisenroth und Annabell Leonie Liebetrau die Zuhörer genauso gefangen wie das Flügelhornsolo von Adrian Luhn oder die wundervolle Stimme von Katharina Fischer. Eric (Klavier) und Max (Tenorhorn) Deisenroth hatten mit „Ave Maria“ sogar das Hochzeitslied der Eltern aufgelegt.

Publikum in den Bann gezogen

Auch die Weihnachtstänzer rauschten wieder elegant und schwungvoll über das Parkett. Einer der großen Höhepunkte war der Auftritt von Dudelsackspieler Danilo Meux, der mit dem „Highland Cathedral“ eine besondere Stimmung im Saal entfachte. Das begeisterte Publikum forderte eine komplette Zugabe. Der elfjährige Schnellmannshäuser, der schon mit schottischen Orchestern in großen europäischen Konzerthallen spielte, wird im kommenden Jahr zwei große Auftritte in Hannover und München mitgestalten. Beim Konzert am Sonntagnachmittag wurde er klangvoll unterstützt vom famosen Orchester der Heldrastein-Musikanten sowie Mario Schwanz (Trommel) und Clint Apfel (Becken). Das vom dreizehnköpfigen Schnellmannshäuser Klangkörper gespielte „White Christmas“ bildete indes traditionell den Abschluss eines wieder lange nachwirkenden Adventserlebnisses.