Nächste Bibelverkostung steht in Eisenach an

Eisenach. Am kommenden Sonntag läuft in Eisenach wieder die beliebte Bibelreihe.

Der Landesbischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover, Ralf Meister, ist am kommenden Sonntag, 24. Oktober, 10 Uhr, Gastgeber bei der Predigtreihe „Bibelverkostung“ in der Eisenacher Georgenkirche. Seit April dieses Jahres läuft diese einmalige Predigtreihe der Wartburgstadt.

Meister ist seit 2011 Landesbischof in Hannover, zuvor war er drei Jahre Generalsuperintendent in Berlin und sieben Jahre Propst in Lübeck. Vor gut drei Jahren wurde Meister zum Leitenden Bischof der Vereinigten Evangelisch-lutherischen Kirche Deutschlands gewählt. Im vergangenen Jahr wurde er als 65. Abt des Klosters Loccum eingeführt.

Wie kommt ein Kamel durchs Nadelöhr? Der Text, der im Mittelpunkt seiner „Bibelverkostung“ steht, beinhaltet diese sprichwörtlich gewordene Redewendung. Im Kern geht es um das spannungsreiche Verhältnis von Reichtum und Moral.

Der Gottesdienst wird am Sonntag live übertragen im Wartburgradio 96,5 und am Montag, dem 25. Oktober um 10 Uhr wiederholt. Er kann nachgehört werden über www.wartburgradio.org