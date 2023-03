Teilnehmer an den Naturerlebnistagen im Hainich können im Waldresort in Weberstedt übernachten.

Hainich. Waldresort lädt zu einem naturnahen Wochenende in den Hainich ein.

Nach einer erfolgreichen Premiere im vorigen Jahr gibt es am Wochenende, 31. März bis 2. April eine Neuauflage der Naturerlebnistage im Nationalpark Hainich. Der Verband „Naturerleben und Waldbaden“ lädt mit seinem Kooperationspartner der „Deutschen Akademie für Waldbaden und Gesundheit“ zu einer Entdeckungsreise in den Hainich ein.

Teilnehmer können im Waldresort am Rande von Weberstedt übernachten und so täglich gemeinsam in den Urwaldtag starten. Es ist aber auch eine Teilnahme an den einzelnen Tagen möglich, wobei sich da der Samstag empfiehlt. Es gibt Wanderungen, Workshops zu Knospen und essbaren Blättern, Waldbaden, Indian Balance und eine Outdoorküche. Weitere Informationen unter: www.waldresort-hainich.de/waldresort/veranstaltungen.