An der Schanzenanlage in Ruhla wird eines von 18 hölzernen Naturparktoren entstehen. Wintersport-Chef Klaus Baacke, Ruhlas Bürgermeister Gerald Slotosch, Elke Tietz vom Naturpark Thüringer Wald, Naturpark-Ranger Chris Roth und Touristikerin Silke Möller (von links) stehen an jener Stelle, wo das Tor gebaut werden soll.