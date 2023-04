Naturschutzbehörde Wartburgkreis: Schwalbennester sind ganzjährig geschützt

Wartburgkreis. Naturschutzbehörde rät zur friedlichen Koexistenz von Mensch und Tieren. Nabu-Experte rät zur Anlage einer Lehmpfütze.

Das Umweltamt des Wartburgkreises informiert über ein alljährlich zu beobachtendes Naturschauspiel und macht zugleich auf ein Problem im Naturschutz aufmerksam.

Im Frühjahr kehren die Schwalben aus ihren südlichen Überwinterungsgebieten zurück und fangen mit dem Nestbau an. Während die Rauchschwalben in Ställen, Scheunen und in anderen zugänglichen Gebäuden ihre halboffenen Nestschalen bauen, nisten Mehlschwalben an Gebäudefassaden unter Dachvorsprüngen. Spätestens nach dem Schlupf der Jungen gibt es durch den Kot der Nestlinge mitunter Probleme wegen der Verschmutzung der Hausfassaden.

Die Naturschutzbehörde appelliert an alle Hausbesitzer, auf eine Schwalbenabwehr und Nestentfernung zu verzichten. Unzulässig seien auch das Anbringen von Baustellen- oder Aluminiumbändern, Netzen, Metallspikes oder anderen Abwehrmöglichkeiten, wenn die Fassade bereits von den Vögeln besiedelt war, denn die Tiere nutzen gern die vorhandenen Nester.

Hausbesitzer könnten sich mit sogenannten Kotbrettchen behelfen, die den Kot auffangen und so die Fassade schützen. Die Bretter sind mindestens einen halben Meter unterhalb der Nester zu montieren, da der freie Anflug von unten gewährleistet sein muss.

Schwalbenfreundliche Häuser werden vom Nabu ausgezeichnet

Die Schwalben leisten beim Nestbau Enormes. Sie sammeln in hunderten von Anflügen mit ihren kleinen Schnäbeln Schlamm, den sie so geschickt mit Speichel versetzen und an die Fassade kleben, dass in nur wenigen Tagen ein geschlossenes Nest mit Einflugloch entsteht.

Thüringens Schwalbenexperte Tino Sauer empfiehlt, die Vögel aktiv beim Nestbau zu unterstützen. Raue Fassaden, eine Wasserquelle und Schlammpfützen können helfen. Empfehlenswert ist auch das Anbringen von Kunstnestern.

„Schwalben fressen weniger Käfer, sondern schnappen sich Mücken aus der Luft. Da profitieren dann auch wir Menschen davon, wenn wir weniger gestochen werden“, so der Nabu-Experte. Hausbesitzer, die sich durch ein schwalbenfreundliches Handeln hervortun, verleiht Sauer die Schwalben-Plakette. Früher galten Schwalben als Boten des Glücks, die das Haus vor Feuer und Blitz sowie das Vieh im Stall vor Krankheiten bewahrten.

Für Anfragen ist die Kreis-Naturschutzbehörde unter der Telefonnummer: 03695/ 616701 zu erreichen.