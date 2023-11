Naturschutzbund nennt Fall von zerstörtem Biberbau im Wartburgkreis

Hier war die Natur und nicht der Mensch am Werk: Die Elte zwischen Ober- und Unterellen entwickelt so viel Kraft, dass sie ihr Flussbett verbreitert und Biberbauwerke damit mitunter außer Betrieb nimmt.

Oberellen. Der Biber ist im Wartburgkreis an mehreren Gewässern heimisch. Wer Biberbauwerke zerstört, macht sich strafbar.

In einer Reihe von in Thüringen zerstörten Biberbauwerken nennt der Naturschutzbund Thüringen (Nabu) auch ein Bauwerk zwischen Ober- und Unterellen an der Elte (wir berichteten). Auch an der Rauda im Saale-Holzland-Kreis und anderen Gewässern existierende Biberdämme stehen im Verdacht, kürzlich illegal zerstört worden zu sein, heißt es in einer Mitteilung. Nach Angaben des Nabu Thüringen seien das keine Einzelfälle.

Immer wieder gäbe es in Thüringen Fälle von zerstörten Biberdämmen und -burgen, die vom Verband und anderen Institutionen sowie von Bürgern bei der Unteren Naturschutzbehörde oder der Polizei angezeigt werden. Auch im Wartburgkreis ist der Biber an vielen Gewässern wieder heimisch geworden, darunter an der Nesse und der Suhl.

„Der Biber und seine Bauwerke sind nach europäischem Recht und dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt. Die Zerstörung von Biberburgen oder Biberdämmen ist kein Kavaliersdelikt, sondern strafbar“, sagt Marcus Orlamünder vom Nabu Thüringen. Ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro könne verhängt werden. Biberdämme sind oft Landwirten wegen überfluteter angrenzender Flächen ein Dorn im Auge.