Neue Corona-Fälle in der Wartburgregion

Insgesamt sieben Corona-Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt des Wartburgkreises am Donnerstag gemeldet. Das sind drei Fälle mehr als noch Anfang dieser Woche. Laut Behörde gibt es Infizierte in Ruhla, Eisenach, Krauthausen, Gerstungen und Werra-Suhl-Tal. Das Gesundheitsamt appelliert aufgrund der leicht ansteigenden Zahlen und der Wiederaufnahme des Regelbetriebs in den Schulen daher an jeden Einzelnen, die vorgeschriebenen Hygieneregeln einzuhalten. „Es gilt unbedingt zu vermeiden, dass Schulen aufgrund der Entstehung von Hotspots wieder schließen müssen“, so Landrat Reinhard Krebs (CDU).

Der Kreis kündigte an, dass das Gesundheitsamt aktuell in Zusammenarbeit mit Ordnungsämtern und Polizei Kontrollen zur Einhaltung der Hygieneschutzmaßnahmen in der Gastronomie, im Handel und im öffentlichen Nahverkehr durchführt. Die Maskenpflicht in Bussen und Zügen ist und bleibt nach der neuen Verordnung bis mindestens 30. September verpflichtend. Der Bußgeldkatalog sieht eine Geldstrafe bis 60 Euro vor, wenn der Mund-Nasen-Schutz fehlt und man keine ärztliche Bescheinigung vorlegen kann.