Neue Eisenacher „Phantasie“ lässt das Gerüstkleid fallen

Der Ersatzneubau für das alte Wirtshaus „Phantasie“ im Eisenacher Mariental verlor dank vieler fleißig anpackender Handwerker jetzt das Baugerüst.

„Die Arbeiten an der Putzfassade sind abgeschlossen – die Bauleute haben, wie schon an der Wohnanlage Gerichtsgarten an der Fritz-Erbe-Straße, wieder prima Arbeit abgeliefert“, spart Investor Matthias Beyer-Schubert nicht mit lobenden Worten.

Fassade nach Richtlinien des Denkmalschutzes gestaltet

Mit dem Verschwinden der Gerüstelemente tritt nun die neue, in zarten Farbtönen gehaltene Fassade mit seinem markanten Mineralputz aus Besenstrich deutlich hervor. Die Abstimmung der Fassadengestaltung erfolgte mit der Denkmalschutzbehörde der Stadt Eisenach, da die Baustelle zum Geltungsbereich der Erhaltungssatzung Südstadt zählt.

Die vorgesehenen Klappläden für die Fenster als gestalterische Fassadenelemente montieren Mitarbeiter eines anderen Unternehmens voraussichtlich in vier bis fünf Wochen. Für das Anbringen dieser Fensterläden an das neue Gästehaus sei das Baugerüst nicht mehr erforderlich; ein mobiles Rollgerüst erlaube genauso gut die sichere Montage. Die von der alten Fassade des maroden Vorgängerbaus abgenommenen Versalien „PHANTASIE“ bedürften noch der Überholung. „Sie werden anschließend wieder an der Fassade angebracht“, verspricht der Investor.

Appartements und Gesellschaftsräume

Nun konzentrieren sich die Arbeiten auf den Innenausbau, der momentan auf Hochtouren läuft. In den beiden oberen Geschossen entstehen zwölf Appartements und im Erdgeschoss zur Vorderseite Gesellschaftsräume, darunter ein Saal für knapp 100 Gäste und ein Schankraum für Veranstaltungen sowie auf der rückwärtigen Gebäudeseite Toiletten, Büro- und Lagerflächen. „Es wird aber keine Speisegaststätte – es ist für Familienfeiern, Konferenzen oder Versammlungen gedacht“, erklärt Architekt Matthias Beyer-Schubert. Vom Saal gehen einige Sitznischen ab.

Zwei Bagger reißen im Herbst 2018 die abbruchreifen Gebäude der „Phantasie“ im Mariental ab. Foto: Norman Meißner

Obwohl das Gebäude ein gänzlicher Neubau aus Ziegeln und Betonelementen ist, wirkt es, als ob es schon immer an diesem Platz steht. In der Kubatur und seiner äußeren Gestaltung ähnelt es stark dem Vorgängerbau aus dem Jahr 1850. Der hintere Seitenflügel zum Hang wird nicht wieder errichtet. Der Liberale Deutsche Nationalverein gründete sich 1859 in dem alten Gast- und Logierhaus. Am Vorgängerbau wies eine Natursteintafel darauf hin.

Der alte Gebäudekomplex wies unzählig viele irreparable Schäden auf. Im Herbst 2018 begannen die Abrissarbeiten der historischen Bausubstanz. Zuvor krachte ein maroder Ziegelschornstein bei dem heftigen Sturmtief Friederike in das alte Dachgebälk. Bereits 1992 hatte sich die einstige Ausflugsgaststätte in einem bemitleidenswerten Zustand gezeigt, wie ein Gutachter feststellte.

Der Baustart viel ins Frühjahr letzten Jahres. Die Gründung erwies sich schwieriger als zunächst gedacht. „Auf der Vorderseite mussten wir vier Meter tief in die Erde gehen“, erzählt Matthias Beyer-Schubert. Im rückwärtigen Bereich stießen die Bauleute früher als erwartet auf felsigen Untergrund. „Geplant ist, das Gebäude im dritten Quartal zu eröffnen“, sagt Matthias Beyer-Schubert.