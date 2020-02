Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Geräte für Geschwindigkeitsmessungen

Auch in Eisenach und im nördlichen Wartburgkreis sollen die neuen Handlasermessgeräte zum Einsatz kommen. Das teilte eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Gotha mit. Am 31. Januar hatte der Behördenleiter, der Leitende Polizeidirektor Günther Lierhammer, acht Geräte für die Landespolizeiinspektion in Empfang nehmen können. Im Vergleich zu den bisherigen Messgeräten, die teilweise in den 1990er Jahren angeschafft wurden, bieten die neuen Geräte Neuerungen in den Bereichen Technik und Handling. Durch den Einsatz modernster Technik sind Messungen witterungsunabhängiger und in größeren Reichweiten möglich. Jährlich werden mit dieser Art der Geschwindigkeitsmessung über 1000 Messstunden durchgeführt, hieß es.