Neue Hausärztin ist in Seebach tätig

Ludmila Jadranski ist die neue Ärztin in der MVZ-Praxis des Eisenacher Klinikums in Seebach, hier mit Klinikums-Geschäftsführer Thomas Breidenbach (links) und Seebachs Bürgermeister Gerrit Häcker.

Seebach. Ludmila Jadranski tritt in dem Ort die Nachfolge von Magdalena Günther an.

Das Lächeln wollte der 52-jährigen Ärztin nicht aus dem Gesicht weichen. Mit einem Tag der offenen Praxis nahm Ludmila Jadranski ihren Dienst als Hausärztin in der MVZ-Praxis in Seebach auf. Viele Seebacher machten ihr die Aufwartung, freuten sich, dass es gelungen ist, eine Nachfolgerin für die in Ruhestand gegangene Ärztin Magdalena Günther zu finden. Mit dabei auch Klinikums-Geschäftsführer Thomas Breidenbach und Bürgermeister Gerrit Häcker (parteilos). Ludmila Jadranski ist Fachärztin für Allgemeinmedizin. Sie freut sich auf die Menschen aus Seebach und der Region. Die Kombination aus dem selbstständigen Arbeiten in der Praxis bei gleichzeitiger Arbeit im Team mit den Facharzt-Kollegen am Eisenacher St.-Georg-Klinikum war für Jadranski mit ausschlaggebend, die Stelle in Seebach anzunehmen.