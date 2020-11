Eisenach. Die Volkshochschule Eisenach bietet vier neue kreative Kurse für Malen, Zeichnen und Drucktechnik an.

Neue kreative Angebote an der Eisenacher Volkshochschule

Die Volkshochschule Eisenach hat eine neue Kursleiterin für Malen, Zeichnen, Drucktechnik. Damit kann die Bildungseinrichtung aktuell vier neue Kurse anbieten. Kursleiterin Theresa Beranek hat einen Bachelor-Abschluss in Kunst und Philosophie und einen Magister-Abschluss in Kunstgeschichte und Filmwissenschaften. Seit 2015 arbeitet sie als freiberufliche Künstlerin mit dem Fokus Malerei und Skulptur in Wutha-Farnroda.

Der Kurs Acrylfarbe ist sowohl für Anfänger als auch Profis gedacht. Es geht um die Grundlagen der Acrylmalerei, Mischtechniken, aber auch experimentelle Anwendungen. Start ist am 30. November. Die insgesamt neun Veranstaltungen finden montags von 18.15 bis 20.30 Uhr in der Volkshochschule in der Schmelzerstraße 19 statt.

Bei einem weiteren Kurs werden in Absprache mit der Gruppe Schwerpunkte gesetzt: Von Malerei mit Acryl, Tempera oder Aquarell über Zeichnungen bis Tief- oder Hochdruck ist alles möglich. Beginn ist am 1. Dezember. Die neun Veranstaltungen finden jeweils Dienstag, 10 bis 12.15 Uhr, in der Schule statt.

Um Basiswissen für eine gute Zeichnung geht es in einem weiteren Kurs, der ab 2. Dezember jeweils mittwochs von 17.00 bis 18.30 Uhr in der Volkshochschule angeboten wird. Dieser umfasst acht Termine.

Drucktechniken werden in einem vierten Kurs vermittelt. Start ist am 2. Dezember. Die acht Veranstaltungen finden immer mittwochs von 18.45 bis 21.00 Uhr statt.

Weitere Informationen, auch zu den Gebühren, bei der Volkshochschule Eisenach, Telefon: 03691/67 05 50, www.vhs-eisenach.de