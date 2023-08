Neue Kurse an der VHS Wartburgkreis

Wartburgkreis. Gesundheit steht ab September bei der VHS Wartburgkreis in Eisenach im Mittelpunkt

Mit dem Start des neuen Semesters geht die VHS Wartburgkreis auch im Gesundbereich in die Offensive und bietet viele Kurse dazu an. Anmeldungen sind bereits jetzt möglich:

Ab Mittwoch, 6. September bietet die Volkshochschule Wartburgkreis in Eisenach mit Kursleiter Hartmut Werner kleine Gesundheitswanderungen bis maximal vier Kilometer an. An zwölf Terminen (montags und mittwochs) jeweils von 17 bis 18.30 Uhr wird so die Eisenacher Umgebung erkundet und die Fitness verbessert. Willkommen sind Teilnehmende aller Altersgruppen. Kursgebühr 91,20 Euro (Kursnummer: 23HEA30207)

Ganz neu ist ein Angebot im Raum in der Waldstraße 10 in Eisenach. Kursleiterin Veronika Elsabroat bietet ab dem 5. September, dienstags von 10.30 bis 12 Uhr „Länger fit durch Tanz und Bewegung“ an. Bei diesem Angebot stehen Selbstachtsamkeit und die Freude an der Bewegung im Mittelpunkt. Es werden Entspannungs-, Tanz- und einfache Yogaelemente kombiniert. 10 Kurstage, Kursgebühr: 76 Euro (Kursnummer: 23HEA30210)

Ab 4. September bietet die Volkshochschule Wartburgkreis ebenfalls in der Gymnastikhalle Waldhausstraße 10 in Eisenach einen Schnupperkurs zu Entspannungstechniken an. In zehn Kurstagen, montags 18 bis 19.30 Uhr können die Teilnehmenden mit Kursleiterin Dr. Sabine Keßler verschiedene Techniken ausprobieren . Kursgebühr: 76 Euro (Kursnummer: 23HEA30106)

Ab Mittwoch, 13. September, bietet die Volkshochschule Wartburgkreis in Eisenach (Schmelzerstr. 19) mit Karate-Trainer Burghard Reimann einen Selbstverteidigungskurs für Frauen an. An zwölf Terminen, jeweils mittwochs von 18 bis 19 Uhr lernen die Teilnehmerinnen verschiedenste Techniken zur Abwehr von Angriffen. Kursgebühr: 60,80 Euro (Kursnummer: 23HEA30001)

Anmeldung und weitere Informationen zu allen Kursen unter Nennung der jeweiligen Kursnummer unter www.vhs-wartburgkreis.de