Neue Lampe für Treppe zum Klinikum

Bürger, die in der Vergangenheit von der Bushaltestelle am Klinikum Bad Salzungen über die Treppen zum Klinikum gelangen wollten, standen nach Einbruch der Dunkelheit vor dem Problem, dass es an einer ausreichenden Beleuchtung des gesamten Treppenverlaufs fehlte. Besonders Bürgern mit körperlichen Einschränkungen sowie älteren Menschen sei die Benutzung der Treppen zu diesen Tageszeiten daher nur schwer möglich gewesen, schildert die Pressesprecherin des Landratsamtes Wartburgkreis, Sandra Blume.

Aufgrund mehrerer Hinweise aus der Bevölkerung und nach persönlichem Erleben hatte sich der Bürger- und Behindertenbeauftragte des Wartburgkreises, Karl-Heinz Böhme, daher mit der Bitte um die Errichtung einer Beleuchtungsanlage am 2. Januar an die Klinikum Bad Salzungen GmbH gewandt. Bereits am 4. Februar sei eine entsprechende Lampe aufgestellt worden, berichtet Blume, die die gesamte Treppenanlage nunmehr ausreichend ausleuchtet. Somit geht aktuell bei der Treppenbenutzung in den Abend- und Nachtstunden beziehungsweise in der dunklen Jahreszeit keine Gefahr mehr Fußgänger aus.

Der Bürger- und Behindertenbeauftragte bedanke sich im Namen aller Bürger herzlich bei der Klinikum-Leitung für die schnelle und unkomplizierte Bauausführung. Sein Dank gilt auch allen, die mit ihren Hinweisen und Anregungen auf die kritische Situation aufmerksam gemacht haben.