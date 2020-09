Neue Landmarken für ein Bilderbuch-Dorf

Deubach hat für zwei Monate zwei neue Bewohner, die bestimmt für die ein oder andere kleine Aufregung in dem 300-Einwohner-Dorf, das zu Schönau gehört, sorgen werden. Im Ortsteilrat jedenfalls hat ihr Kunstprojekt „Landmarken“ schon für angeregte Diskussionen gesorgt, wie der Ortsteilbürgermeister am Donnerstag an der Peter-und-Pauls-Kirche erzählte. Anne Kaden (30) und Moritz Schauerhammer (29) haben sich für das Projekt „Künstler*in im ländlichen Raum“ beworben und unter 30 Bewerbern den Zuschlag erhalten. Am Mittwoch zog das in Leipzig lebende Künstlerduo ein in sein Quartier mitten im Ort, um unter dem Titel „Das Wir Revier Deubach“ künstlerisch zu arbeiten. Der Titel klingt spannend, aber was verbirgt sich dahinter?

Landmarke war ihr gemeinsames studentisches Projekt im Rahmen einer Masterarbeit im Fachbereich Industriedesign auf Burg Giebichenstein in Halle, erzählen die Leipziger. Seit gut einem Jahr sind sie selbstständig. Anna Kaden hat zudem eine abgeschlossene Ausbildung als Silberschmiedin. Schauerhammer arbeitet noch als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Kunsthochschule. Ihnen geht es darum, ländliche und soziale Räume anders zu entwickeln.

In ihren Augen kann Design mehr leisten als bisher praktiziert wird. Anna Kaden erzählt, wie sie mit Moritz Schauerhammer in dessem Heimatort Eishausen im Kreis Hildburghausen das Projekt schon einmal umgesetzt hat.

Es gehören ungewöhnliche Spaziergänge durch den Ort dazu, wo man sich mit ungewohnten Hilfsmitteln und Werkzeugen auf neue Sichtweisen einlässt. Zum Beispiel über einen Fokussierer.

Das ist eine Art selbst gebautes Sehgerät, mit dem man durch den Ort gehen und ihn anders entdecken kann. In einem weiteren Stadium sollen sogenannte Landmarken im Dorf gesetzt werden.

Das können historische Orte sein, aber auch Lieblingsorte oder Stellen, die Bewohner besonders schrecklich finden.

„Deubach ist ein Geheimtipp“, freut sich Landrat Reinhard Krebs (CDU) auf das, was die beiden zwei Monate lang auf den Weg bringen werden. Die Erfahrungen aus früheren Stipendien in Kaltenlengsfeld und 2019 in Scherbda seien sehr gut gewesen. Krebs betont, was man im ländlichen Raum erlebe, sei Thüringer Identität. „Das Leben auf den Dörfern ist einmalig“, meint er.

Bereits zum dritten Mal hatten die Sparkassenversicherung und die Sparkassen-Stiftung der Wartburgregion zusammen mit der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen im Frühjahr dieses Arbeitsstipendium für Bildende Künstler und Autoren bis 35 Jahre ausgeschrieben. „Kultur entsteht in Interaktion vor Ort. Das Stipendium will gezielt Prozesse im ländlichen Raum anstoßen und fördern", begründet Michael Grisko von der Sparkassen-Kulturstiftung.

Er freut sich, dass es wieder drei neue spannende Projekte in Thüringen sind. Neben Deubach wurden Ranis und Rastenberg ausgewählt. So wird in einem Ort ein Künstler seine neuen Werke mit Bildern tauschen, die Dorfbewohner schon besitzen. Die von ihnen erwählten Bilder sollen die Einwohner dann beschreiben, ist Grisko gespannt, wie das vor Ort ankommt und umgesetzt wird. Letztlich ist am Ende bei diesen Kunstprojekten alles offen, weil es eben keine Auftragskunst ist.

„Ich finde das Projekt auch so gut, weil es Dörfer, die eher am Rand der Straßen liegen, ins rechte Licht rückt“, meint Reinhard Krebs.

Jörg Schlothauer (parteilos), der derzeit in Wutha-Farnroda die Amtsgeschäfte des Bürgermeisters führt, freut sich, dass es gelungen ist, so etwas in den Ort zu holen. Als die Idee an ihn herangetragen wurde, habe er nicht lang überlegen müssen, berichtet er.

„Man muss auch mal neue Wege gehen“, meint Schlothauer.