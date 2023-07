Hirschvogel-Standortleiter Thomas Walda (rechts) und Bürgermeister Tim Rommert (links) am neu aufgestellten Schild.

Marksuhl. Weil sich Lastwagenfahrer mehrfach verfranzt hatten, hat Hirschvogel jetzt Wegweiser in zwei Dörfern im Wartburgkreis aufgestellt.

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Gerstungen hat die Firma Hirschvogel in Ettenhausen/Suhl und Lindigshof jeweils einen Firmenwegweiser aufstellen lassen. Regelmäßig hatten sich dort Lastwagen verfahren. Nach Rücksprache mit Anwohnern und Bürgermeister Tim Rommert kommen die Wegweiser gut an und tragen dazu bei, die Verkehrssituation zu verbessern.