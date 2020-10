Neue Tafel in Eisenach zur Erinnerung die Märzgefallenen

Nun erinnert an der Gedenkstätte in der Frankfurter Straße in Eisenach auch eine Tafel an August Gustav Schmidt, Friedrich August Voigt, Heinrich Adolf Niemeier, Emil August Volkert und Karl Emil Mengel. Die für den Erhalt der Weimarer Republik streikenden Arbeiter wurden 1920 in den Wirren des Kapp-Putsches in der Frankfurter Straße tödlich verletzt. Die neue Tafel, auf der die Geschichte erzählt wird, wurde von DGB, SPD und Linke finanziert. Nach ehrenden Worten von SPD-Kreisvorsitzender Heidrun Sachse wurde die Tafel von ihr sowie DGB-Chef Michael Lemm und Kristin Lemm für die Linke feierlich enthüllt.