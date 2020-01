Neue Turnmatte für Pyramidenbauer

Mutig sollte man sein und Spaß daran haben, etwas Neues auszuprobieren. Das sagen Merle, Hannah, Amrei, Carolina, Celine und Anne. Die Mädchen sind Sportakrobatinnen beim SV Wartburgstadt Eisenach. Zusammen zu turnen, das treibt die jungen Sportlerinnen an. Um die attraktive Sportart ausüben zu können, braucht die Sektion besondere Turnmatten mit einer gewissen Gesamtmattenfläche. Bisher fehlte eine sechs Meter breite und zwei Meter lange Turnmatte, erzählt Übungsleiterin Nancy Ludwig.

Jetzt kann diese Matte angeschafft werden. Der Geschäftsführer des Sporthauses Schwager, Michael Schneider, übergab dafür am Donnerstag einen Scheck von 510 Euro. Das Geld stammt von den Schwager-Kunden selbst, die seit 1. Juli 2019 zehn Cent pro Papiertüte spenden können, wenn sie im Sporthaus einkaufen. Es werde immer ein halbes Jahr gesammelt, dann werde der nächste Verein bedacht, erklärt Schneider.

Zwei bis drei Mal pro Woche trainieren 40 Kinder im Alter von fünf bis 16 Jahren in der Sporthalle der Wartburgschule in der Ernst-Thälmann-Straße. Sechs bis acht Wettkämpfe im Jahr werden absolviert, hinzu kommen Auftritte wie 2019 beim Kommersch zum Sommergewinn oder zur Kloßparty am Vortag des Rennsteiglaufes. „Wer will, kann uns auch buchen“, sagt die Übungsleiterin.

Michael Schneider, selbst im Vorstand des SVW, will mit seiner halbjährlichen Aktion speziell die sportliche Nachwuchsarbeit unterstützen. Im nächsten halben Jahr sammelt das Sporthaus Schwager für die Fußballer der SG Herleshausen / Nesselröden / Ulfengrund, wo über 150 Kinder aus Hessen, aber auch aus Thüringen trainieren. „Da denken wir ganz grenzüberschreitend“, betont Schneider mit Blick darauf, dass ein Eisenacher Kaufhaus einen hessischen Verein unterstützt.

Schwager fördert aber auch die Sportbegeisterung in Kindergärten und Schulen im Rahmen des Wartburglaufes, der dieses Jahr am 27. September stattfindet. Alle Kitas und Grundschulen, die mehr als fünf Teilnehmer melden, erhalten pro teilnehmendem Kind einen Gutschein von zwei Euro. Letztes Jahr haben 166 Kinder aus 22 Einrichtungen mitgemacht, 275 Euro wurden so verteilt. „Wir haben viele Stammgäste dabei, wie die Georgenschule oder den Barfuß-Kindergarten“, lobt Michael Schneider.