Neue Umleitung im Eisenacher Grabental

Blick an der Kreuzung Tiefenbacher Allee, Grabental, Stresemannstraße und Friedrich-Naumann-Straße mit der gesperrten Straßenbrücke sowie der Behelfsbrücke vom THW für Fußgänger. Derzeit laufen Bauarbeiten für den Ersatzneubau der Brücke an der Naumannstraße im Zuge der Maßnahmen für den Hochwasserschutz der Stadt Eisenach.

Eisenach. Ungemach für Eisenacher Autofahrer: Im Grabental wird die Umleitung gewechselt, in der Bahnhofstraße markiert und in der Burgstraße der Gehweg gebaut.

Da im Grabental in Höhe der Hausnummern 6 bis 28 derzeit neue Versorgungsleitungen gelegt werden, ist eine Umleitung in diesem Bereich nötig. Wie die Stadt jetzt informierte, wird wegen des Winterdienstes die Umleitung wieder geändert. Die Autofahrer werden noch bis 20. November aus Richtung Karolinenstraße über die Fischweide fahren müssen, weiter geht es über Rennbahn, Mühlhäuser Straße, Friedhofstraße, und Tiefenbacher Allee zur Stresemannstraße.

Während der Bauzeit ist die Straße samt Gehweg gesperrt. Die Zufahrt ist von der Tiefenbacher Allee nur bis zur Baustelle möglich, ebenso aus der Gegenrichtung von der Karolinenstraße her.

Auch in der Bahnhofstraße ist wieder mit Behinderungen zu rechnen, da seit Mittwoch Markierungsarbeiten im Bereich „Tor zur Stadt“ laufen. Heute eröffnen in dem Einkaufszentrum die ersten Geschäfte. Zudem wird die Baustellenampel abgebaut und die reguläre Straßenampel in Betrieb genommen. Seit Mittwoch ist zudem die Burgstraße vor der Hausnummer 2 bis 27. November gesperrt, dort wird der Gehweg erneuert.