Neue Wege zurück in Arbeit

Die vergleichsweise gute Lage auf dem Arbeitsmarkt der Region hält weiter an, konstatiert die auch für Stadt Eisenach und Wartburgkreis zuständige Arbeitsagentur Suhl. Von einem sonst üblich deutlich Anstieg der Arbeitslosenzahlen in den Wintermonaten ist nichts zu spüren, so Eckhard Lochner Geschäftsführer Operativ der Agentur. „Mit 10.069 Arbeitslosen verzeichnen wir aktuell im Agenturbezirk Suhl eine Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent“. Damit liege die Agentur für Arbeit Suhl wie bereits im Verlauf des Jahres 2019 erkennbar mit 659 Personen oder 7,0 Prozent aber weiterhin leicht über dem Vorjahreswert von 9.410.

Prognose: Weitergemäßigter Anstieg

Die Zunahme der Arbeitslosen zum Vorjahr basierte überwiegend auf einem Anstieg arbeitsloser Männer. Deren Zahl wuchs um 428 oder 8,1 Prozent auf 5703, die der betroffenen Frauen stieg dagegen lediglich um 231 oder 5,6 Prozent auf 4366. In der Stadt Eisenach ist die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen um 17 im Vergleich zum Vormonat auf 1305 angestiegen, das bedeutete ein Plus von 0,1 Prozent bei der Arbeitslosenquote auf nun 6,0 Prozent. Im Wartburgkreis liegt die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen bei 2574 und damit um 153 höher als einen Monat zuvor. Hier stieg die Quote von 3,7 auf 3,9 Prozent an. Lochner: „Bei einer weiter anhaltend milden Witterungslage rechne ich im Januar 2020 mit einem weiterhin gemäßigten Anstieg der Arbeitslosigkeit im Vergleich zu den Vorjahren“.

Rückläufig ist allerdings auch die Zahl der gemeldeten offenen Stellen, im Kreis sind es noch 1014 und damit 40 weniger als Ende November, in der Stadt sind 545, damit 22 weniger. Fachkräfte hätten aber weiterhin beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Lochner: „Wer jetzt wegen möglichen saisonalen Schwankungen entlässt, riskiert den dauerhaften Verlust dieser Mitarbeiter. Wir werden unsere Vermittlungsaktivitäten auch für potenzielle Wiedereinstellungs-Kandidaten nicht ruhen lassen können“.

Eisenach Franziska Reich vom Jobcenter Eisenach und Ralf Fuchs vom Budozentrum Eisenach Foto: Jens Zilian

Damit sind natürlich auch die Kunden der Jobcenter gemeint, die vielfach aus unterschiedlichen Gründen schon länger arbeitslos sind. Da wählt das Jobcenter Eisenach auch mal ungewöhnliche Ansätze, um Chancen auf die Rückkehr auf den ersten Arbeitsmarkt zu erhöhen. „In unserer Gesellschaft gibt es eine Reihe von Faktoren, die Menschen krank machen können. Wir wissen, dass auch langanhaltende Arbeitslosigkeit krank machen kann“, sagt Eisenachs Jobcenter-Chef Roland Mahler. Für den Wiedereinstieg ins Arbeitsleben müsse man nicht nur beruflich einiges mitbringen, sondern auch eine gewisse Fitness haben.“ Das sei Grund genug, auch nach neuen Wegen zu suchen.

Seit einigen Monaten bietet das Jobcenter daher gemeinsam mit der Krankenkasse IKK neue Angebote zur Gesundheitsförderung. Mahler: „Über das Beschäftigen mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Gesundheit und Leistungsfähigkeit kann jeder für sich die Chancen zum Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt erhöhen.“ In persönlichen Beratungsgesprächen werden die Kunden vom Jobcenter Eisenach zum Thema Gesundheit sensibilisiert und konkrete Gesundheitskurse im Bereich Bewegung, Stressbewältigung und Ernährung angeboten. Die Teilnahme an den Kursen ist freiwillig und kostenfrei.

Inzwischen konnten sieben verschiedene Gesundheitskurse mit mehr als 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern umgesetzt werden. Jobcenter-Projektmanagerin Franziska Reich: „Wir nehmen viel Motivation, viel Bereitschaft zum Umdenken und erste positive Veränderungen wahr, auch die Bereitschaft über den Kurs hinaus weitere Gesundheitsangebote anzunehmen. Und es gibt erste Arbeitsaufnahmen, was mich besonders freut.“