Neuer Gasanschluss und Breitbandausbau in Eisenach

Eisenach. Die Stadtverwaltung Eisenach meldet weitere Sperrungen von Straßen und Gehwegen.

Die Stadtverwaltung Eisenach informiert über weitere Sperrungen. So ist die Oberlandstraße im Ortsteil Stedtfeld vom 18. August (9 Uhr) bis voraussichtlich 25. August (16 Uhr) auf Höhe der Hausnummer 11 wegen eines Gasneuanschlusses gesperrt. Die dort befindliche Bushaltestelle wird an den Denkmalplatz verlegt.

Vom 18. bis voraussichtlich 20. August muss außerdem in der Langensalzaer Straße auf Höhe der Hausnummer 64 die Fahrbahn eingeengt werden. Dort werden Reparaturen an Schieberkappen ausgeführt. Betroffen sind auch die Straßen Neustadt (Hausnummer 4) und die Junker-Jörg-Straße (Hausnummer 7).

In der Nebestraße vor dem Elisabeth-Gymnasium bis zur Einmündung Ulrich-von-Hutten-Straße werden noch bis voraussichtlich 29. Oktober Breitbandkabel verlegt. Die Fahrbahn ist eingeengt, der Gehweg gesperrt. Auch in der Madelunger Straße im Ortsteil Stregda dauern die Arbeiten zum Breitbandausbau bis voraussichtlich 1. Oktober an.

