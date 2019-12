Neuer Tarifabschluss wird Zünglein an der Waage

Der Ausgang der Tarifverhandlungen zwischen dem Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) und der Gewerkschaft Verdi hat maßgeblichen Einfluss auf die Finanzlage von VUW. Die Gewerkschaft drängt darauf, deren Beschäftigten wie im öffentlichen Dienst zu bezahlen. In welchem Maße die Personalkosten genau steigen, werden die Verhandlungen zeigen. Im Etat für 2020 sind 8,57 Millionen Euro verankert und damit etwa 480.00 Euro mehr als 2019.

Um mögliche Defizite auszugleichen gibt es drei Möglichkeiten: Die Fahrpreise anheben; den Zuschuss durch den Wartburgkreis (derzeit vier Millionen Euro jährlich) und damit die Umlage für die kreisangehörigen Gemeinde erhöhen oder das Liniennetz und damit Kosten reduzieren.

VUW-Vorstand Horst Schauerte sieht die Finanzlage trotz Unkenrufe aus dem Eisenacher Stadtrat optimistisch. Die etwa acht Millionen Euro Kreditschulden, die die VUW laut Plan bis 2029 auch für den Fahrzeugpark aufbaut, seien eine rechnerische Zahl. Haushalts- und Finanzplan wurden vom Verwaltungsrat in dessen jüngster Sitzung abgesegnet. Der Finanzplan muss jetzt noch von politischer Seite genehmigt werden. Aus Sicht von Mitgliedern wie Hans-Joachim Ziegler (Ruhla) und Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) brauche es eine Wirtschaftlichkeitsprüfung. Die Kosten des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sollen für Kreis und Stadt trennscharf dargestellt werden, um den genauen Zuschussbedarf zu ermitteln.

Neue Linie zum GewerbegebietEichrodter Weg ausgesetzt

Die Stadt Eisenach zahlt derzeit freiwillig 250.000 Euro Defizitausgleich für ihr Netz, der Kreis 3,26 Millionen Euro. Die in den ÖPNV eingebundenen acht privaten Busunternehmen erhalten aus dem Topf etwa 907.000 Euro Ausgleich. Sowohl im Stadtverkehr Eisenach als auch im Regionalverkehr waren 2019 Mindereinnahmen zu verzeichnen, dazu ein Minus im Kraftstoffverkauf und beim Werkstatterlös. Die VUW rechnet im nächsten Jahr mit Erlösen aus dem ÖPNV von gut 13 Millionen Euro und damit etwa zwei Millionen mehr als 2019, auch dank gestiegenem Landeszuschuss.

Die Personalsituation bleibt kritisch. Es braucht Fahrer, aber der Markt ist leer. Das erzeugt Überstunden beim Personal. Etwa 26.000 davon werden bei der VUW bis Ende des Jahres aufgelaufen sein, bei insgesamt etwa 150 Busfahrern.

Neben kleineren Fahrtzeitanpassungen, insbesondere bei Fahrten zu den Schulen, gibt es im Busverkehr etliche Neuerungen, die seit 15. Dezember gelten. Zum Eisenacher Gewerbegebiet Eichrodter Weg wird die Linie 12 neu eingerichtet (ab ZOB). Die Linie fährt anfangs sechsmal täglich und ist zum Stadtbustarif nutzbar. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen werden die Busse der Linie 170 über Stregda und Madelungen geführt, so dass beide Ortsteile eine direkte Verbindung auch an Wochenenden ins Zentrum sowie zum St.-Georg-Klinikum haben. Die Linien 174 (21.30 Uhr) und 2 (21 Uhr) werden mit ihren letzten Fahrten ab Deubachshof und ab dem Opelwerk nur noch zum Aussteigen bedient. Der Bus fährt also nur, wenn Fahrgäste an Bord sind.

An Samstagen, Sonn- und Feiertagen können Fahrgäste aus Creuzburg und Treffurt das St.-Georg-Klinikum direkt dreimal täglich erreichen. Dazu wird die Linie 170 ab Creuzburg über Krauthausen, Madelungen und Stregda nach Eisenach geführt.