Neues Feuerwehrfahrzeug „Florian Treffurt 43“ in Ulm abgeholt

In den Abendstunden des 26. Januar kam das neue HLF 10 der Treffurter Einsatzabteilung in der Werrastadt an. Es freuen sich von links: Bürgermeister Michael Reinz, Stadtbrandmeister David Büchner, Wehrführer Norbert Zimmer sowie Sebastian Zimmer, Michael Ritze und Ehrenkommandant Mathias Höftmann

Es war ein arbeitsreicher und zum Teil „heißer“ Abschied, den das LF 16 TS der Treffurter Feuerwehr erlebte. 28 Jahre hat das Löschfahrzeug auf dem Buckel und leistete auch vor seinem Ruhestand in den Abendstunden des Dienstag (26. Januar) noch treue Dienste, etwa am Samstag, als die Brandbekämpfer aus Wanfried die Treffurter Kolleginnen und Kollegen zur Hilfeleistung nach Heldra zum Einsatz beim Brand eines Fachwerkhauses riefen. Unter den zwei Fahrzeugen aus Treffurt und dem einen aus Schnellmannshausen war eben auch jenes LF 16 TS. „Da spielen Landesgrenzen keine Rolle, und die Zusammenarbeit funktioniert auch in beide Richtungen“, freut sich Treffurts Wehrführer Norbert Zimmer. Am Dienstagabend nun fuhr Ehrenkommandant Mathias Höftmann das neue Fahrzeug höchst persönlich über die Stadtgrenzen.