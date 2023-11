Neues Gesprächsformat beginnt: Theaterleute wollen mit Eisenachern reden

Eisenach. „Wir müssen reden“ – so lautet ein neues Gesprächsformat im Landestheater Eisenach. Zum Auftakt geht es um Angebote für Kinder und Jugendliche.

„Wir müssen reden“ ist ein neues Format im Landestheaters Eisenach. „Wir wollen miteinander sprechen, einander zuhören und diskutieren. Dazu laden wir die Menschen der Stadt in ihr Landestheater ein und eröffnen zusammen ein Forum, auf dem ihre Themen, Fragen und Gedanken Platz finden sollen.“ So steht es in der Ankündigung.

In der ersten Ausgabe am Dienstag, 7. November, von 18 bis 21 Uhr, im ersten Rangfoyer geht es um ein Thema, das dem Team des Jungen Schauspiels am Landestheater am Herzen liegt: die Angebote und Entfaltungsräume für Kinder und Jugendliche in Eisenach. Wo finden Kinder und Jugendliche in der Stadt ihren Platz? Was wird schon geboten und wo fehlt es?

Eingeladen sind Kinder und Jugendliche oder Akteurinnen und Akteure aus der Kinder- und Jugendbildung. Aus der Runde heraus sollen Wege aufgezeigt und Angebote geschaffen werden.

Das Forum ist öffentlich und richtet sich an alle, die sich beteiligen wollen. „Unser Ziel ist es, Themen auf verschiedenen Wegen ins Theater und in die Stadt zu tragen, Ideen für die Zukunft zu entwickeln, zu vernetzen und eine vielseitige Betrachtung zu ermöglichen“, heißt es seitens des Theaters.