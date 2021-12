Neues Kunstwerk im Foyer

Eisenach. In der Eisenacher Predigerkirche ist ein neues Kunstwerk mit Elisabeth-Bezug ausgestellt.

Der in Eisenach geborene Künstler und Steinmetz Alexander Lambrecht zeigt derzeit im Foyer der Predigerkirche eines seiner Kunstwerke mit Bezug zur heiligen Elisabeth. Unter dem Titel „Genügsamkeit“ ist ein Sandstein-Tympanon ausgestellt.

Das Werk, zugleich sein Gesellenstück, ist in typisch romanischer Formgebung gearbeitet. Aus den schlichten Formen ergeben sich verschiedene Parallelen zu Elisabeth, die eine Frau war, die sich in Genügsamkeit und Askese übte. Das romanische Tympanon ist ein Verweis auf ihre Zeit und in seiner Schlichtheit auch auf die Askese der Heiligen. Lambrecht absolvierte während seiner Abiturzeit ein Praktikum in der Predigerkirche und studierte anschließend in Erfurt. Seit 2018 lebt er in Hannover.