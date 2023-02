Neues Wanderbuch für die Rhön

Wartburgkreis. Ein neuer Wanderführer erscheint für die Rhön. Enthalten sind elf Wanderrouten.

Das Wanderbuch „Grenzland Rhön“ wird am Dienstag, 14. Februar, um 18.30 Uhr im Haus auf der Grenze der Gedenkstätte Point Alpha vorgestellt. Das erfolgt im Rahmen einer Lesung mit Zeitzeugengespräch. Die Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei. Die elf Routen entlang des Grünen Bandes sind alle geeignet für durchschnittlich geübte Wanderer und in zwei bis vier Stunden zu bewältigen. Zur Orientierung gibt es Übersichtskarten sowie Angaben zu Schwierigkeitsgrad, Länge und Höhenmeter. Weiterhin geben die Verfasser Tipps zu Gasthäusern, Sehenswürdigkeiten und Zielen in der Umgebung.

Anmeldung per E-Mailveranstaltungen@pointalpha.comoder unter Tel.: 06651/919030