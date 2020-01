Neujahrsempfang im Frühling

Der Wartburgkreis macht sich auf den Weg vom alljährlichen Neujahrsempfang zu einem Sommerempfang. Das klappt in diesem Jahr aus terminlichen Gründen der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach noch nicht ganz.

Aber die Hälfte des Weges wird schon genommen. Statt des Neujahrsempfanges wird es einen Frühlingsempfang geben, kündigte Landrat Reinhard Krebs (CDU) in einem Neujahrsbrief an. Am Mittwoch, 29. April, wird es ab 17 Uhr in der Dermbacher Schlosshalle ein Konzert der Philharmonie, einen Sektempfang im Schlosshof und eine kurzen Begrüßung statt langer Reden geben. Vorbild ist die Feier des 25. Geburtstages des Wartburgkreises im vergangenen Jahr im Klubhaus in Seebach.

Auch dort hatten Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, ein Konzert des heimischen Orchesters zu genießen und sich bei einem Empfang auszutauschen. Diese weniger förmliche Art und Weise zusammenzukommen, will der Kreis auch in den kommenden Jahren in den Sommermonaten möglichst auch als Freiluftveranstaltung auf die Beine stellen.