Neujahrskonzerte der Thüringen Philharmonie im Wartburgkreis

Wartburgkreis Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach spielt in Bad Salzungen und Eisenach

Mit Musik und der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach ins neue Jahr, verspricht eine Ankündigung der Stadtverwaltung Bad Salzungen. In guter Tradition laden die Kreisstadt und der Wartburgkreis zu einem gemeinsamen Neujahrskonzert am Sonntag, dem 14. Januar 2024 um 17 Uhr in die Evangelische Stadtkirche von Bad Salzungen ein. Ein abwechslungsreiches Festkonzertprogramm der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach soll die Besucher fröhlich, heiter und beschwingt auf das neue Jahr 2024 einstimmen. Die musikalische Leitung und die Moderation des Abends übernimmt der Gothaer Chefdirigent Markus Huber, als Solist tritt Bariton Hans Gröning auf.

Bereits am Montag, dem 1. Januar 2024, ist das Neujahrskonzert im Landestheater Eisenach zu erleben. Bei diesem Sonderkonzert wird neben Bariton Gröning noch die Sopranistin Elisandra Melián angekündigt. Das Eisenacher Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Tickets für beide Veranstaltung sind ab sofort in allen Tourist-Informationen der Wartburgregion erhältlich. Auch in Verkaufsstellen mit angeschlossenem Ticketshop und online sind Karten unter www.ticketshop-thueringen.de buchbar.