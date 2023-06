Nicht zurückschauen

Manfred Hilsemer, Pfarrer im Ruhestand aus Eisenach, über Rücksicht

Jesus sagt: „Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.“ Wer ein Ziel vor Augen hat, für den ist es nicht besonders wichtig, zurückzuschauen.

Ich habe das einmal bei einem Dirigenten während einer Musikfreizeit erlebt. Er hat wie besessen bis in die Nacht mit uns geprobt! Ihm schwebte ein bestimmter Klang vor, aber es wollte einfach nicht gelingen, diesen zu realisieren! „Vielleicht nehmen wir mal ganz wenig Bogen, nur so hingehaucht...“, meinte er. Dann hatte er plötzlich die Idee, die ganze Passage mal schneller zu spielen; dann sollten die Bratschen etwas stärker hervortreten… Es wurde 10, es wurde 11, schließlich ging es auf Mitternacht zu. Plötzlich sagte die Konzertmeisterin: „Martin, wenn ich mal zurückschaue, dann haben wir heute viel geprobt und viel erreicht. Und seit dem Abendessen arbeiten wir jetzt auch schon wieder seit über drei Stunden; wir sind alle hundemüde – wir müssen jetzt wirklich aufhören!“ Darauf der Dirigent: „Ich kann jetzt auf eure Befindlichkeiten keine Rücksicht nehmen, denn morgen kommen die Solisten, da muss das Klangkonzept für diesen Satz stehen! Ich muss auf den Tag morgen schauen! “ – Wie heißt es im Lukasevangelium: Jesus sagt: „Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.“

Manfred Hilsemer Foto: Katja Schmidberger/ Archiv

Ja soll man denn im Namen Jesu ein rücksichtsloser Mensch werden? In gewisser Weise „ja“. Denn wer vollkommen von der Botschaft Jesu erfüllt ist, der arbeitet leidenschaftlich daran, diese gute Botschaft in die Welt zu bringen. So jemand schaut nicht ständig zurück, schwelgt nicht in der Vergangenheit, sondern schaut nach vorne und will eine bessere Zukunft gestalten. Zurückschauen – nur in der Rück-Sicht zu leben – ist in so einem Moment nicht angebracht.

Am Ende der Arbeitswoche haben wir eine beeindruckende Aufführung vom Brahms-Requiem zustande gebracht! Es war himmlisch und es wurde ein Stückchen Reich Gottes spürbar! Wie gut, dass wir uns von unserem „rücksichtslosen“ Dirigenten auf diesen Weg haben mitnehmen lassen und nach vorne geschaut haben!

Übrigens: Ein alter Bauer aus dem Schwarzwald hat einmal zu mir gesagt: „Wer beim Pflügen dauernd zurückschaut, der bringt keine grade Furche zustande!“