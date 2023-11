Fer Isenächer on Hergeloffne: Frieda, Hermine und Schorsch komm’n Montach zom Stollenanstech.

Tante Frieda: Doa drehste dech dreimal om, on schuen kemmt wedder Weihnachten. Sue en Joahr es doch goar nescht!

Hermine: Wenn onser Weihnachtsbaum emmer transportiert werd, denkt me bei den Stau der doa entsteht, es kemmt Staatsbesuch.

Schorsch: Doas stemmt, on dies Joahr sieht onser Baum doch wedder super us, doa koann me nech meckern.

Tante Frieda: Ech freu mech au gemeinsam met onsern Georg, der sinne Lanze wedder het, dass me dän schien’n Stadtbrunn nech zugebaut han.

Tante Frieda, Schorsch und Hermine komm’n Montach zom Stollenanstech. Foto: Archiv

Hermine: On ech freu mech schon uf onsern Riesenrad, Isenach von oben ze sehn.

Schorsch: Na, on dies Joahr gebts je uf onsern Weihnachtsmarkt enne neue Attraktsjon. En „Thüringer Winterwald“, met enne Bühne oben droan, doa könn Konzerte stoattfend’n.

Tante Frieda: Es solln au veele usländesche Spezialität’n gäb. On dadezu en zünftecher Glühwein. Do koan Weihnachten kemm’n.

Hermine: Also treff me ons met die Isenächer on Hergeloffne am Montach zom Stollenanstech. Wünschen allen Schaustellern guete Geschäfte, on störtzen ons nien ens weihnachtleche Getummel bes zom 23. Dezember.