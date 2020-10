Niesanfall führte zu Unfall - Papiere verbrannt und Feueralarm ausgelöst

Papiere verbrannt und Feueralarm ausgelöst

Mittwochmorgen gegen 9.45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einer Wohnung in der Eisenacher Friedrich-List-Straße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass die 89 Jahre alte Bewohnerin in der Spüle Papiere verbrannt hatte, was zur Rauchentwicklung und einen Feueralarm führte. Die Seniorin wurde medizinisch versorgt, Sachschaden entstand nicht.

Niesanfall führte zu Unfall

Weil ein 56-Jähriger Mittwochabend in Merkers am Steuer einen Niesanfall bekam, geriet er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn der Salzunger Straße in Merkers. Dabei stieß er frontal mit einem entgegenkommenden BMW Mini zusammen. Dessen 21-jährige Fahrerin verletzte sich dabei leicht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

