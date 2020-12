Eine Frauengruppe mit dem Nikolaus bringt 72 selbst gebastelte Aufmerksamkeiten an die Haustüren von Senioren im Dorf.

Nikoläuse in mehreren Orten der Wartburgregion auf Tour

Im Werratal um Mihla waren am Sonntag vier Nikoläuse in Vollmontur im offenen US-Jeep von Volker Böhnhardt und als Vorhut Uwe Nowatzky im Bulldog unterwegs, um Kindern quasi im Vorbeifahren eine süße Freude zu machen. Durch Mihla, Lauterbach, Bischofroda und nach Ebenshausen führte die unüberhörbare Truppe der Weg. Für die Passanten war schon der Anblick dieser Mini-Kolonne eine erfreuliche Überraschung. Die beschenkten Kinder hatten doppelte Freude. Am Nikolaustag quasi im Cabrio unterwegs zu sein, bedeutete für die Protagonisten, sich gut einzupacken.