Kulturamtsleiter Achim Heidenreich ist zu Gast beim Nikolaikolleg in der Kapelle des Diakonissenmutterhauses.

Nikolaikolleg in Eisenach wird fortgesetzt

Eisenach. Um geistliche Musik heute geht es in einem Vortrag im Rahmen des Nikolaikollegs in Eisenach.

Im Rahmen des Nikolaikollegs ist Eisenachs Kulturamtsleiter Achim Heidenreich zu Gast. Er referiert am Dienstag, 19. Oktober, um 10 Uhr in der Kapelle des Diakonissenmutterhauses am Eisenacher Karlsplatz zum Thema: „Es muss nicht immer Bach sein: Geistliche Musik heute!“ Die Organisatoren weisen darauf hin, dass die 3G-Regel gilt. Besucher müssen genesen, geimpft oder getestet sein und entsprechende Nachweise mitbringen.