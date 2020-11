Noch weit von den Klimazielen des Pariser Abkommens entfernt

„Es war eine richtig coole Etappe“, schmunzelt Joachim Ritter, „gerade bei diesen frostigen Temperaturen.“ Er gehört am Montag zu 20 Radfahrern, die auf Initiative von „Parents for Future“ eine weitere Etappe auf der Staffelfahrt nach Brüssel meistern. Die Aktiven von „Leipzig fürs Klima“ radeln auf 14 Etappen unter dem Motto „Make Paris Real“ mit weiteren Klimafreunden entlang der Strecke und einem stattlichen Eiffelturm im Gepäck in die belgische Hauptstadt.

Die Fahrradfahrer fordern die konsequente Umsetzung des Pariser Übereinkommens, die unter anderem die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius beschränken soll. Foto: Norman Meißner „Die Klimaziele des Pariser Übereinkommens von 2015 sind bis heute nicht umgesetzt – es ist in den fünf Jahren einfach nichts passiert“, ärgert sich Clemens Roschka von der Initiative „Eisenach für Klimaschutz“ am Montagnachmittag auf einer Kundgebung. Gemeinsam mit dem ADFC Wartburgkreis empfängt die Eisenacher Initiative die radelnden Klimaschützer auf dem hiesigen Lutherplatz. Tags zuvor, auf der Etappe von Jena nach Erfurt beteiligten sich sogar 255 Radfahrer. Am heutigen Dienstag starten die Radfahrer um 9 Uhr am Eisenacher Hauptbahnhof, um am Nachmittag das Etappenziel Bad Hersfeld zu erreichen. Die radelnden Klimafreunde wollen den gut zwei Meter hohen Eiffelturm aus Pappmaché, auf dem bereits zahlreiche Unterstützer signierten, in Brüssel als Mahnung an EU-Ratsmitglieder übergeben. „Es müssen endlich seitens der Politik Maßnahmen ergriffen werden, um die Klimaziele zu erreichen“, betont Clemens Roschka, der die Etappe nach Bad Hersfeld mit bestreitet. Die beteiligten Klimaschutz-Aktivisten möchten mit dieser Etappenfahrt verdeutlichen, dass immer mehr Menschen sich nicht mehr mit Beschwichtigungen abspeisen lassen, sondern entschlossenes Handeln fordern. Seit mehr als zwei Jahren fordert die Initiative „Leipzig für Klima“ gemeinsam mit „Fridays for Future“ die konsequente Umsetzung des Pariser Übereinkommens, das unter anderem die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius beschränken soll.