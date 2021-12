Noch zweimal Staatstheater

Bei der Premiere für „Staatstheater Repertoire" von Mauricio Kagel im September am TAM: Applaus für (v.li) Regisseur Stephan Mahn, Mira Seesemann, Gabriele Scharfenberger (ursprünglich als Schauspielerin geplant), Dieter Salzmann, Gerald Lotzmann und Ida Frankenberg.

Eisenach. TAM lädt zu zwei Aufführungen am Wochenende.

Zum Wochenende des 4. Advent noch mal ins Theater? Am Freitag und Samstag, 17./18. Dezember, jeweils ab 19.30 Uhr spielt das Eisenacher Theater am Markt (TAM) auf der Bühne in der Goldschmiedenstraße noch zweimal das Stück „Staatstheater Repertoire“ von Mauricio Kagel.

Kagel hat 100 szenisch-musikalische Aktionen vorgegeben, aus denen sich die Ensemblemitglieder dann jeweils 40 aussuchen und auf die Bühne bringen sollen. Alles was klingt, schallt, kracht, lärmt, schwirrt, klirrt, knattert, rasselt, tickt, pfeift, knallt und platzt wird vom vier-köpfigen Ensemble (Mira Seesemann, Gerald Lotzmann, Dieter Salzmann, Ida Frankenberg) als Instrument betrachtet und ausgiebig verwendet.

„Staatstheater Repertoire“ feierte vor 50 Jahren in Hamburg Premiere, damals wegen Bombendrohungen unter Polizeischutz. Es ist eine Schule des Schauens und Hörens und problematisiert scheinbar alltägliche Gewissheiten

Karten gibt es auf der Homepage des TAM, www.theaterammarkt.de oder telefonisch unter 03691/74 09 470. Es gilt die 2G-Regel.