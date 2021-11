North Sea Gas kommen nach Mihla

Mihla. Wo das schottische Trio North Sea Gas auftritt, fliegen ihm die Herzen des Publikums zu.

North Sea Gas aus Edinburgh sind wieder auf Tour, die das schottische Folk-Trio einmal mehr nach Mihla führt. Wer sie gehört hat, weiß: das ist großes Kino. Am Donnerstag, 4. November, gastieren die Schotten ab 19.30 Uhr im Sandgut, im Gepäck eine Best-of-Scheibe. 41 Jahre touren North Sea Gas um Gründer Dave Gilfillan (Gitarre, Banjo, Bodrhan) durch die Welt, hat schottischen Folk in 16 Ländern bekanntgemacht. Immerhin schon im 16. Jahr ist die Besetzung Gilfillan, Ronnie MacDonald (Gitarre, Bouzouki) und Humorgarant Grant Simpson (Fiddle). Sieben der insgesamt 19 Alben entstanden in dieser Zeit.

Tickets zu 14 Euro für die 2G-Veranstaltung (geimpft oder genesen) unter Tel. 036924 / 48 00 oder per Mail landw.mihla@t-online.de.