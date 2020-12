Notizbuch: Eine verrückte Welt

Die Welt ist und bleibt verrückt. Das ist jetzt erst mal keine Neuigkeit, aber in diesem Jahr wird es an vielen Stellen viel deutlicher als sonst. Nun haben wir also eine auch für Eisenach gültige Verfügung des Kreises, in der die neuen Regeln in Sachen Corona aufgelistet werden und es gibt Auflagen für den weihnachtlichen Wochenmarkt auf dem Markt, der kein Weihnachtsmarkt sein darf.

Deshalb muss er auch am Sonntag schließen und deshalb darf da kein Alkohol verkauft werden – Kinderpunsch ja, Glühwein nein. Verzehren darf man auch den Kinderpunsch nicht an Ort und Stelle. Der Sinn ist klar, es soll keine feucht-fröhliche Menschenansammlung entstehen, keine glühweinselige Runde mit Weihnachtsliedern und so. Kann man nachvollziehen.

Das heißt aber auch: Während der „weihnachtliche-Wochenmarkt-Händler“ keinen Glühwein ausschenken darf, dürfen alle Cafés und Restaurants rund um den Markt – also keine 20 Meter weiter – es doch, to go. Und da wird es dann eben absurd.

Aber immerhin gibt es nun einen Ort, wo die Eltern mit Kindern hingehen, Märchenfiguren anschauen und Kinderpunsch holen können. Das ist eben so ein bisschen Normalität, die wir doch alle Jahre wieder wollen. Also nicht meckern, sondern mit Maske und Abstand die geschmückte Innenstadt genießen.