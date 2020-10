Okay, mein Plan steht. Noch einmal ThSV anschauen, Plätze bei Krug zum Essen für Sonntag sind reserviert und die Kaffeemühle kann sich am Wochenende auch noch mal darauf einstellen, Buttercreme in Kuchenform an mich loszuwerden. Wer in Wutha-Farnroda wohnt, hat noch einen Termin: zur Bürgermeisterwahl wählen gehen – ist wichtig. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Am Montag gibt es wieder leere Plätze im Kaffee, höchstens Essen zum Mitnehmen im Restaurant und ThSV mit Geisterspielen. Das ist zwar ein etwas geringerer Lockdown als im März, aber es tut uns allen nicht gut – vor allem auch weil für die Unvernunft Einzelner genau die Falschen den Preis bezahlen. Natürlich bin ich wie 80 Millionen andere Deutsche mittlerweile gut geschulter Hobby-Virologe und kann mit Worten wie vulnerabel oder Inzidenzwert in jeder Debatte locker mithalten, aber ich traue mich wirklich nicht einzuschätzen, ob das alles richtig so ist. Aber ich werde mich dran halten und Kontakte herunterfahren. Viel schlimmer sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Soloselbstständige und Einrichtungen aus den betroffenen Branchen dran. Denen sollte unsere Solidarität gelten, genauso wie jenen im Krankenhaus und an anderen Stellen der Pflege. Bleiben Sie tapfer, optimistisch und gesund.