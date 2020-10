Nur noch Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt von Ruhla?

Kommt für eine Teilstrecke oder gar die ganze Ortsdurchfahrt der Stadt Ruhla bald ein generelles Tempolimit von 30 Stundenkilometern? Drei Varianten werden nun auf einstimmigen Beschluss des Stadtrates dem zuständigen Straßenverkehrsamt als Antrag vorgelegt. Die erste Variante sieht das 30-Tempo-Limit für die Teilstrecke von Dornsenberg/Ecke Dornsenplatz bis Wiesenstraße/Post vor, die zweite bis Kulturhaus und die dritte die komplette Durchfahrt ab Schwimmbad bis Ende Bahnhofstraße.

Den Anstoß für diesen Schritt hatte der Ruhlaer Gewerbeverein gegeben. Durch den Ausbau der Kreisstraße von Ruhla nach Bad Liebenstein habe sich der Durchgangsverkehr mehr als verdoppelt und steige weiter an, begründete der Verein seinen Vorstoß. Die Situation um Eisenach und die Bundesstraße 19 würden dies noch verstärken. Longliner, Lastwagen mit und ohne Anhänger und viele Pkw, die den günstigsten Weg zur Autobahn suchten, seien auf der Ortsdurchfahrt täglich in großen Mengen unterwegs.

90 Prozent der Ruhlaer Geschäfte, Banken und Arztpraxen liegen unmittelbar an der Durchgangsstraße von Ruhla, heißt es im Schreiben des Gewerbevereins weiter. Täglich würden Hunderte von Grundschülern und Gymnasiasten in Gruppen oder auch einzeln mehrfach eben diese Straße queren. „Für Fußgänger wird das Überqueren der Straße zum absoluten Risiko“, mahnt der Ruhlaer Gewerbeverein. Der Straßenverlauf – teilweise eng und kurvig – sorge zudem dafür, dass Fußgänger, aber auch Autofahrer aus den Nebenstraßen nur bedingt gute Einsicht in das Verkehrsgeschehen auf der Durchgangsstraße hätten.

Gerätewarte erhalten höhere Aufwandsentschädigung

Dies griff Bürgermeister Gerald Slotosch (parteilos) nun auf und wies im Stadtrat in der Debatte um den Antrag darauf hin, dass es auch von den Schulen bereits mehrfach Hinweise auf die Gefährdung der Schüler von Gymnasium und Grundschule gegeben habe. Zunächst war vorgesehen, in einem der genannten Bereich eine Tempo-30-Zone einzurichten. Das hätte aber dazu geführt, dass davon dann auch alle in diesem Bereich gelegenen Nebenstraßen betroffen gewesen wären und Fußgängerüberwege sowie Ampeln verschwunden wären. Und da gerade Letzteres natürlich nicht gewollt ist, soll nun nur die reine Strecke der Ortsdurchfahrt in einer der 3 Varianten mit einem Tempo-30-Limit belegt werden.

Slotosch hätte dazu gern verkehrsplanerische Daten und Expertisen eingeholt und alles dann noch mal im Stadtrat besprochen. Diese Kosten, so ein CDU-Änderungsantrag, könne man sich sparen. Daher soll die Verwaltung nun den Antrag auf Tempolimit formulieren, sich dies vom Bauausschuss absegnen lassen und dann bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde einreichen.

Ebenso einstimmig wie der Beschluss ging auch ein weiterer im Ruhlaer Stadtrat durch. Nachdem das Land die Feuerwehrentschädigungsverordnung geändert, war nun auch die Stadt Ruhla am Zug, ihre Satzung dementsprechend anzupassen. Und das bedeutet frohe Kunde für die Gerätewarte Atemschutz, Funktechnik und Bekleidung/Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr Ruhla. Ihre monatliche Aufwandsentschädigung steigt nämlich rückwirkend zum 1. Dezember 2019 von 26 auf 40 Euro. Damit folgte die Stadt der gesetzlich vorgeschriebenen Mindesthöhe für diese Gerätewarte. Alle übrigen Entschädigungen stimmen bereits mit den Mindestvorgaben des Landes überein.