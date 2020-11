Ökumene ist einzige Zukunft für die christlichen Kirchen

Zum Gottesdienst der katholischen Pfarrei St. Elisabeth Eisenach am ersten Adventssonntag wollten die Kirchgänger eigentlich ihren neuen Pfarrer Christian Bock begrüßen. Der Einführungsgottesdienst für den 44-Jährigen verschiebt sich krankheitsbedingt um eine Woche, teilt das Pfarrbüro mit. Christian Bock, den die Gemeinde nun voraussichtlich eine Woche begrüßt, tritt in die Fußstapfen seines pensionierten Vorgängers Bernhard Wehner, dem die Gemeinde in der Vorwoche im würdigen Rahmen in den Ruhestand verabschiedet. Vier Jahre sorgt er sich für etwa 3000 Gemeindeglieder zwischen Ruhla, Eisenach und Gerstungen.

Auf dessen Nachfolger, der am letzten Donnerstag von der St.-Franziskus-Gemeinde Sömmerda mit dem Möbellaster in den Ort der Vermählung der Heiligen Elisabeth wechselt, lastet nun deutlich mehr Verantwortung. Das Bistum Erfurt baut im Zuge seiner Strukturreform die Zahl der Großpfarreien weiter aus. Eisenachs Pfarrei St. Elisabeth wächst mit den Pfarrgemeinden St. Andreas Bad Salzungen und St. Kilian Bad Liebenstein zusammen. „Es wird mit viel Fahren verbunden sein, denn ich möchte immer regelmäßig alle Orte aufsuchen“, verspricht Christian Bock. Eine Großpfarrei ist für den Pfarrer, der Philosophie und Theologie in Erfurt und Frankfurt/Main studiert und in Rom promoviert, nichts Neues. An seinem letzten Wirkungsort im Nordosten Thüringens baut er die erste Großpfarrei im Bistum mit einem Dutzend Gottesdienststandorten auf. Zur Absicherung der Gottesdienste in Eisenach, Gerstungen, Ruhla, Salzungen und Liebenstein erfährt Christian Bock Unterstützung. „Ich habe noch vier pensionierte Pfarrer – das ist eine große Hilfe“, sagt der Neue in der Wartburgregion. Dennoch sei es eine territorial so weit ausgedehnte Diaspora eine große Herausforderung. „In den relativ immer kleiner werdenden Gemeinden möchte ich den katholischen Christen zeigen, dass sie nicht allein sind – möchte ein Zusammenwachsen ohne ein Erzwingen und mit einem Gefühl von Gemeinschaft“, betont Bernhard Wehners Nachfolger. Die Ökumene sei die einzige Zukunft für die christlichen Kirchen. Man müsse sich zusammentun, nicht mehr getrennter Wege gehen. Bereits an seinem letzten Wirkungsort in Thüringens Nordwesten ist die Ökumene für ihn wichtiges Thema und großes Arbeitsfeld zugleich. Zunächst möchte er alle Kollegen vor Ort kennenlernen und abstecken, welche Möglichkeiten sich kirchenübergreifend bieten. Für Eisenachs katholische Pfarrei steht im kommenden Jahr ein besonderes Jubiläum ins Haus. Ihre Namenspatronin, die ungarische Königstochter Elisabeth, ehelichte vor 800 Jahren Ludwig IV, Landgraf von Thüringen. „Ich kann noch nichts sagen – in den nächsten Tagen habe ich die ersten Gespräche dazu“, entschuldigt sich der neue Seelsorger. Er ist sich aber sicher, dass man diesen Jahrestag in würdigem Rahmen gedenken wird. Eisenach kennt der neue Seelsorger bislang nur von früheren Besuchen zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, er hatte noch keine Gelegenheit für die Erledigung einiger Wege. Schnell möchte er Kontakte knüpfen; die Eisenacher kennenlernen.