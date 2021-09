Offene Gärten in Eisenach und Wartburgkreis

Eisenach. Zum Tag des offenen Gartens wird am 12. September in Eisenach und im Wartburgkreis eingeladen. Zum Programm gehören Führungen im Kartausgarten.

Der Tag der offenen Gärten in Eisenach und im Wartburgkreis wird am Sonntag, 12. September, veranstaltet – parallel zum Tag des offenen Denkmals, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr. Es gibt drei Eingangsgärten. Dort erhalten Besucher gegen einen kleinen Unkostenbeitrag die vollständige Liste aller geöffneten Gärten an diesem Tag und können ihre Tour planen. Die Liste enthält Hinweise zu den Gärten, Routenvorschläge, Infomaterial und vieles mehr.

In Eisenach wird es am 12. September folgende Eingangsgärten geben: Garten der Familie Herrmann, Fritz-Koch-Straße 3, Garten von Nicole Reichel, An der Kirche 6 im Eisenacher Ortsteil Stregda. Im Wartburgkreis ist es der Garten von Ralf Pollmeier, Pferdsdorfer Weg 6, Creuzburg.

Gartenliebhaber können sich zudem auf zwei Führungen durch den Eisenacher Kartausgarten freuen. Gartenarchitekt und Gartenhistoriker Daniel Rimbach wird jeweils um 13.30 und um 15 Uhr das grüne Refugium bei einer öffentlichen Führung präsentieren. Er hatte bereits im Oktober 2020 das denkmalpflegerische Konzept für den Kartausgarten vorgestellt. Treffpunkt für die Führungen ist jeweils die Wandelhalle in der Wartburgallee.