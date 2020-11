Offener Brief gegen Schauspieler-Rauswurf

Mit einem offenen Brief und der Bitte an alle Eisenacher, diesen zu unterschreiben, zeigt sich das Theater am Markt (TAM) solidarisch mit den Ensemblemitgliedern des Jungen Schauspiels und weiteren Mitarbeitern des Landestheaters. Auf Wunsch des künftigen und damit auch für Eisenach zuständigen Intendanten des Theaters Meiningen, Jens Neundorff von Enzberg, wurde zehn Beschäftigten des Landestheaters die Nichtverlängerung ihrer Verträge zum Spielzeitende ausgesprochen.

Unter dem Titel „So was tut man nicht“ appelliert das TAM in diesem Brief an den neuen Intendanten, seinen Schritt noch einmal zu überdenken. „An öffentlich geförderten Theatern gehen mit einem Intendanzwechsel häufig Nichtverlängerungen aus künstlerischen Gründen einher. Wir sind uns dieser Praxis bewusst. Dennoch stellt sich die Frage, inwiefern es sozial vertretbar und gerechtfertigt ist, in Zeiten einer globalen Pandemie an diesem Prinzip festzuhalten“, heißt es im Brief. TAM-Vereinschef Andreas Artschwager wird deutlich: „Ich finde die Art und Weise sowie den Zeitpunkt verwerflich.“

Der gesamte Kulturbetrieb werde von der Pandemie hart getroffen. Es sei für die Künstler ungleich schwerer, eine neue Anstellung zu finden. Verschärft werde die Situation durch die Brände am Landestheater, die Aufführungen auf der Bühne unmöglich machten. So werde dem Schauspiel-Ensemble zusätzlich die Möglichkeit genommen, potenziell interessierte Arbeitgeber von ihrem Spiel auf der Bühne zu überzeugen.

„Dass der neue Intendant die Nichtverlängerungen ausgesprochen hat, ohne sich mal eine Aufführung anzusehen oder den Kolleginnen und Kollegen auf andere Art die Chance zu geben, ihre künstlerischen Qualitäten einzeln und als Ensemble zu präsentieren, zeigt, dass die Entscheidung keinerlei künstlerische Basis hat“, so Artschwager.

„Einfach unfassbar schade“, empfindet dies auch TAM-Geschäftsführerin Theresa Frey. Man habe in den letzten Spielzeiten das Gefühl bekommen, dass mit dem Jungen Schauspiel ein Team zusammen gekommen sei, das den Austausch mit Publikum und anderen Institutionen nachhaltig belebt und das Stadtleben mit innovativen Konzepten bereichert. So sei auch der vorher nicht existierende Kontakt zum TAM entstanden und daraus sogar ein gemeinsamer Jugendclub. All diese Bemühungen würden durch den erneuten Personalwechsel im Keim erstickt.

Im offenen Brief appelliert das TAM auch an die politisch Verantwortlichen, sich dieser Vorgänge angesichts der aktuellen Ausnahmesituation bewusst zu werden und kritisch zu hinterfragen. Von städtischer Seite hat sich Dezernent Ingo Wachtmeister (SPD) dazu geäußert. Er verwies auf die Freiheit der Kunst und die Verträge für die Schauspieler, die jeweils auf ein Jahr befristet seien. Es sei eine „schwierige Gratwanderung“, sich politisch einzumischen. Dennoch wäre aus Sicht der Stadt ein „sensibleres Herangehen“ gerade in der derzeitigen Situation wünschenswert. Diesbezüglich verständige man sich auch mit dem Theaterförderverein.

Das TAM, so Frey, werde sobald Aufführungen wieder möglich sind, dem Jungen Schauspiel seine Bühne zur Verfügung stellen, für Aufführungen oder auch Vorsprechen, damit sich das Ensemble präsentieren kann. Zudem wird der offene Brief vom 16. und 17. November von 9 bis 12 und am 18. November von 15 bis 17 Uhr im Foyer des TAM (Goldschmiedenstraße) ausgelegt, damit die Eisenacher ihn unterzeichnen können.