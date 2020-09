Engagierte Einwohner haben jetzt eine Anlaufstelle in der Stadt. Oberbürgermeisterin Katja Wolf (4. von rechts) eröffnete gemeinsam mit Jörg Rumpf (3. von links) den neuen Treffpunkt Demokratie in der Lauchergasse 6-8. Zur Eröffnung kamen auch Sozialdezernent Ingo Wachtmeister und Jörg Schlothauer (von links) aus Wutha-Farnroda.

Eisenach. In der Stadt gibt es jetzt ein Demokratie-Büro der Lokalen Partnerschaft „Vielfalt tut gut“ in der Lauchergasse.

Offener Raum für demokratische Ideen in Eisenach

Wo sich der neue Treffpunkt Demokratie befindet, können die meisten Kleist-Fans beim Anblick des Hauses in Eisenachs Innenstadt ganz genau sagen. War doch die Außenfassade der Lauchergasse 6 bis 8 in der Familienserie immer als Praxisansicht zu sehen. Jetzt steht die Tür vor allem engagierten Einwohnern offen, die in dem neuen Demokratie-Büro ab sofort eine extra Anlaufstelle haben.