Ohne Flugareal fehlt Eisenacher Modellbauern die Basis

Jahrelang war der Thüringer Verein für Modellflug Eisenach eine der ersten Anlaufstellen in der Region, wenn es um Flugmodellbau und Flugmodellsport ging. Nun wickelt der Vorstand um Vorsitzenden Klaus Künstler den aus der Gesellschaft für Sport und Technik (GST) Anfang der 1990er-Jahre hervorgegangenen Verein ab. Ohne Vereinsgelände fehlte dem Verein die Existenzgrundlage. Die jahrelange Suche nach einem Areal zum Fliegen endete erfolglos.

Bis 2014 hatten die Modellflieger ein aus ihrer Sicht ideales Vereinsgelände auf dem Reitenberg unweit des Standortes des Landwirtschaftlichen Unternehmens Mihla (LUM) gepachtet. Reichlich Arbeit und Schweiß investierten die Mitglieder dort. Der Vertrag wurde jedoch nicht verlängert. Heute ragt dort eine Windkraftanlage in den Himmel.

Wunsch scheitert vor allem am Veto von Jägern

Ohne Vereinsgelände im Eisenacher Raum war das Vereinsleben in den zurückliegenden Jahren stark zurückgegangen und auf wenige Aktivitäten beschränkt, die auf Vereinsgeländen benachbarter Vereine stattfanden, zum Beispiel in Bad Langensalza. Mehr als fünf Jahre war der Eisenacher Verein auf der intensiven Suche nach einem neuen Vereinsgelände. Sie blieb aus mehreren Gründen erfolglos. Zum einen verfügt der Raum Eisenach aus topographischer und infrastruktureller Sicht über wenig geeignete Flächen für das Modellfliegen, zum anderen gab es immer wieder Interessenskonflikte, allen voran mit Jägern, berichtet Klaus Künstler. In Scherbda und hinter dem Trenkelhof in Eisenach hatte man bewirtschaftete Flächen ins Auge gefasst, stand nach vielen Gesprächen am Ende aber jeweils mit leeren Händen da, berichtet Klaus Künstler.

Beim Trenkelhof-Areal legte die Jägerschaft ihr Veto ein. In Scherbda schienen die Eisenacher Modellflieger auch Dank der Vermittlung von Ortsteilbürgermeister Klaus Rödiger (CDU) und einer gelungenen Flugvorführung vor Ort am Ziel ihrer Träume zu sein, als Rödiger im „Blättchen“ die Bürger über die Sache informierte und die Chance für letzte mögliche Einwände einräumte. Prompt trat auch dort die skeptische Jägerschaft auf den Plan.

Ein gemeinsames Treffen aller Beteiligten einschließlich des Landwirtschaftsbetriebs als Eigentümer zerstörte alle Hoffnungen der Modellflieger. „Jäger machten uns unhaltbare Vorwürfe, die wir bei allem Dagegenhalten nicht ausräumen konnten“, berichtet Klaus Künstler. Die Modellflieger seien regelrecht verunglimpft worden. Das alles habe die Eigentümerin der Fläche schließlich von der Verpachtung Abstand nehmen lassen.

Dabei hätten die Flugmodellbauer und -flieger auf ihrem Vereinsgelände bei Mihla mit den dortigen Jägern nur gute Erfahrungen gemacht und gute Beziehungen gepflegt, erzählt der Vorsitzende. Für ihn hätten vor allem persönliche Befindlichkeiten den Ausschlag für das Scheitern der Suche nach einem Fluggelände gegeben.

Auch auf dem Kindel und in Willershausen ohne Glück

Auf dem Kindel oder beim alten Golfplatz in Willershausen hatte der Verein für Modellflug sein Glück versucht. Ergebnislos.

Die diversen Auflagen, die das Modelflugareal erfüllen muss, etwa Abstand zur Wohnbebauung oder Naturschutzgebiet (Hainich), der Flugbetrieb oder anderes mehr, passten nicht.

„Wir konkurrieren mit unseren Anforderungen stark mit den Betreibern von Windkraftanlagen, die gleiche Flächen suchen“, sagt Klaus Künstler. Eine Wiese unweit der Mallinde in Berka/Hainich wird seit Jahren von verschiedenen Modellfliegern genutzt. Diese Akteure betreiben ihr Hobby dort individuell. Diese Wiese ist dafür weder gepachtet oder in der Hand eines Modelfliegers. Es gilt das Prinzip: Wo kein Kläger, da kein Richter.