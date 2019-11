Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ohne Vorbilder, keine Nachahmer

Wer die bunte Vielfalt des Eisenacher Sports erleben wollte, war bei der Sportlerehrung des Kreissportbundes (KSB) in der Schalterhalle der Wartburgsparkasse genau richtig aufgehoben. Da traf die Weltmeisterin auf die Staffelsieger auf Landesebene, der Geher traf auf die Target-Sportlerin, Handball auf Wintersportsport und Judo auf Schwimmen. So unterschiedlich sie auch alle sind, es eint sie die Liebe zum Sport, der Spaß am Wettkampf, die Lust auf Erfolg und die Freude an der sportlichen Gemeinschaft.

Die Akrobatikgruppe „firelights“ des Ernst-Abbe-Gymnasiums zeigte zur Sportlerehrung des Kreissportbundes ihr Können in der voll besetzten Schalterhalle der Sparkasse. Foto: Peter Rossbach

Der KSB unter Präsident Volker Schrader hatte wieder in mehreren Kategorien nach den Sportlerinnen, Sportlern, Mannschaften, Trainern und Funktionären des Jahres 2019 gesucht, und war reichlich fündig geworden. Sie erhielten nun die verdiente Auszeichnung. Schließlich, so Schrader, seien es „Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus dem Sportkreis Eisenach, die uns allen ein Vorbild sind für sportliche Aktivitäten. Und ohne Vorbilder, gibt es keine Nachahmer.“

Diese tollen Leistungen seien aber nur möglich, weil es da engagierte und sehr gute Betreuer und Trainer gebe und natürlich im Jugendbereich auch Eltern, die hinter ihren Kindern stünden – „wo der Familienausflug am Wochenende dann stattfindet, wenn die Eltern und Geschwister die Sportlerinnen oder Sportler zu den Wettkämpfen begleiten.“

Der Dank Schraders ging zudem an die Vorstände der Vereine, die ehrenamtlich viel Verantwortung auf ihre Schultern lüden, sowie an Politik und Wirtschaft für die Unterstützung und Hilfe. Damit leisteten sie auch ein Stück positiver Gesellschaftspolitik, denn „jeder Euro, der für den Sport ausgegeben wird, erspart später erheblich mehr Aufwendungen für dann erforderliche Nachsorgeprogramm“, so der KSB-Chef. Stadtrat und Verwaltung aus Eisenach bat er zudem, sich „kurzfristig und nachhaltig für eine deutliche Verbesserung der Sportstätten in der Stadt“ einzusetzen.

Als Laudatoren standen dem KSB-Präsidenten zur Seite Ingrid Keiderling, Frank Rommel, Rüdiger Höhn, Joachim Klein, Dezernent Ingo Wachtmeister, Kreisbeigeordneter Udo Schilling, Sparkassenchef Tino Richter und LSB-Präsident Stefan Hügel. Die Akrobatikgruppe „firelights“ des Ernst-Abbe-Gymnasiums erfreute mit mehreren Darbietungen. Die charmante Moderation des Abends hatte Anne Romanowski übernommen.

Geehrt wurden in der Kategorie der Senioren: Michael Büchner (Schießsport/SV Eisenach), Ilona Büchner (Rettungsschwimmen/DLRG Eisenach), Heiko Wendorf (Leichtathletik/ELV), Klaus von der Heid (Skilanglauf/TSG Ruhla) sowie die Senioren-A-Mannschaft im Kegeln des ESV Gerstungen.

Kategorie Übungsleiter/Funktionäre: Katrin Swiderski (Skilanglauf/TSG Ruhla), Eckhardt Schwanz (Handball/SVW Eisenach), Monika Bieniek (Basketball/ Eisenach Tigers), Karl-Heinz Heldmann (Breitensport/SV Petkus Wutha-Farnroda)

Kategorie Nachwuchs weiblich: Cindy Haasch (Skisprung/TSG Ruhla), Fiona Matthie (Karate/Bushido), Charlotte Penz (Schwimmer/ESSV); Nachwuchs männlich: Max Herbrechter (Skisprung/TSG Ruhla), Kevin Busik (Judo/ PSV Eisenach), Lauro Biastoch (Kraftsport/TSG Ruhla), Leandro Klein (Rettungsschwimmen/DLRG); Nachwuchsmannschaft: U 16 männlich Judo PSV, B-Jugend Männlich Handball von SV Behringen-Sonneborn, D1 männlich Fußball von Eintracht Eisenach.

Kategorie Sportlerin: Juliane Seyfarth (Skisprung/TSG Ruhla), Laura Kaufmann (Leichtathletik 400m/SV Einheit), Melanie Eccarius (Sommerbiathlon/TSG Ruhla).

Kategorie Sportler: Jonathan Hilbert (Leichtathletik Gehen/SV Einheit), Oliver Schulz (Judo/PSV Eisenach), Till Ruhmann (Skilanglauf/TSG Ruhla).

Kategorie Mannschaft: 1. Männermannschaft Handball ThSV Eisenach, 1. Männermannschaft Handball SG Schnellmannshausen, Frauenmannschaft Handball SG Schnellmannshausen und Männermannschaft Fußball SV Grün-Weiß Gospenroda.