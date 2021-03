Online-Treffen für mehr Frauenrechte mir Eisenacher Beraterin

Anlässlich des Frauentages am 8. März und des Equal-Pay-Days am 10. März gibt es am 16. März von 18.30 bis 20 Uhr eine Online-Veranstaltung unter dem Titel „Männer machen Geschichte – Frauen machen sauber! – Muss das so sein?“ Die regionale Equal-Pay-Beraterin und Landfrau Marleen Knust erläutert den Einfluss der Berufswahl auf die persönliche und berufliche Biografie. Sie wird die Situation von Frauen in Führungspositionen beleuchten, Nachteile für Frauen im Steuerrecht aufzeigen und die Auswirkungen von Minijobs. Auch Fragen werden beantwortet. Anmeldung bis 10. März per E-Mail an gleichstellung@eisenach.de.