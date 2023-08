Open-Air im Schlosspark Altenstein: Mit harter Nadel weiche Linien erzeugen

Schweina. Kunstschule des Wartburgkreises bietet für Erwachsene Workshop zu Kaltnadelradierung im Schlosspark Altenstein.

In der Kinder- und Jugendkunstschule Wartburgkreis in Schweina laufen die Vorbereitungen für die letzten Kunstkurse in der Ferienzeit. Nachdem der am Montag startende Sommerzirkus für junge Artisten und Clowns schon ausgebucht ist, gibt es noch einige freie Plätze für kreative Köpfe im eintägigen Kurs für Kaltnadelradierung am Samstag, dem 19. August.

Von 10 bis 17 Uhr vermittelt Daniel Storch für Anfänger und Fortgeschrittene ab 18 Jahre die Kunst der Radierung. Der Kurs findet als Open-Air-Workshop im Schlosspark Altenstein statt und kostet 129 Euro pro Teilnehmer. Daniel Storch erlernte im Suhler Jagdwaffenwerk den Beruf des Graveurs und betreibt zusammen mit einer Goldschmiedin einen Werkstattladen für Kunsthandwerk in Bad Liebenstein.

Handgemachte Abzüge einer Druckplatte als Lohn der Mühe

Storch zeigt, wie man mit Stahlnadel, Metallplatte, Stechen, Kratzen sehr schöne, malerisch leichte Striche erzeugen kann. Die Teilnehmer fertigen die Druckplatte und lernen die verschiedenen Kniffe, um das Druckergebnis heller, kräftiger, weicher oder poetischer erscheinen zu lassen. Denn beim Drucken selbst lässt sich bei dieser Tiefdrucktechnik noch einiges variieren. Und typisch für Druck: Sie können stolz auf gleich mehrere handgemachte und einmalige Abzüge einer Druckplatte sein!

Mit „Farblinolschnitt und Druck“ findet der letzte Open-Air-Workshop dieses Sommers am 26. und 27. August, jeweils von 10 bis 17 Uhr statt. Auch hier gibt es noch freie Plätze (239 Euro pro Teilnehmer).

„Zusammen mit dem Erleben der Kreativität in der Natur und in der besonderen Atmosphäre des Schlossparks Altenstein ist dieser Open-Air-Workshop zum Farblinolschnitt und Druck ein wunderbares Highlight und ein schöner Abschluss unserer Workshops im August. Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr ein so breites Angebot an Kursen in freier Natur anbieten konnten“, so die Kunstschulleiterin Aline Burghardt.

Den Sommer genießen kann man auch am Freitag, 18. August, ab 19 Uhr in der Strandbar der Kunstschule in Schweina. Eine Freifläche in der August-Bebel-Straße 12 verwandelt sich für einen Abend mit Hilfe von viel Sand, Cocktails und cooler Musik in einen Karibik-Strand.

Anmeldung und weitere Informationen zum Kursangebot unter Telefon: 036961/ 730 508 und online unter: www.kunstschule-wak.de