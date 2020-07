Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Open Air in Wünschensuhl

Wünschensuhl. Der Thüringer Orgelsommer lädt ein zu einem Open-Air-Konzert mit der fahrbaren Konzert-Orgel (LKW-Orgel) für Donnerstag, 16. Juli, um 19.30 Uhr auf dem Festplatz an der Rengersmühle. Unter dem Titel „Bach bis Bolero“ präsentieren Stephan Katte am Alphorn und Tom Anschütz an der Open-Air-Orgel ein breitgefächertes Repertoire mit Sinn für klassische Leichtigkeit und Unterhaltung. Der in Thüringen geborene Hornist, Musikpädagoge und Instrumentenbauer Stephan Katte studierte Horn und Dirigieren an der Weimarer Musikhochschule. Historische Waldhörner wurden mehr und mehr zu seinem Hauptmetier. Gegenwärtig ist Katte ein deutschlandweit gefragter Hornist und Spezialist für Alte Musik und als solcher in diversen Barockorchestern präsent. Er konzertierte mit seiner Interpretation des Hornsolos mehrmals mit Bachs h-moll-Messe.

Organist Tom Anschütz studierte bis 2018 Kirchenmusik in Halle (Saale), belegte Interpretationskurse und betätigt sich vielfach solistisch und kammermusikalisch an der Orgel. Der Thüringer Orgelsommer vereint renommierte Künstler, die auf den historisch wertvollen Orgeln der Thüringer Orgellandschaft ihrem Publikum die Vielfalt des Instruments nahebringen.

Konzertkarten kosten an der Abendkasse zehn Euro.