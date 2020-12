Opfer von mutmaßlichem Sexualstraftäter im Raum Eisenach vermutet

Ansbach/Eisenach. In Bayern hat die Polizei einen 21-Jährigen festgenommen, der mehrere Mädchen vergewaltigt haben soll. Der Mann habe zuvor drei Jahre in Eisenach gelebt.

Bereits am 15. Dezember wurde im bayerischen Ansbach ein Mädchen auf dem Heimweg von der Schule von einem 21-Jährigen unter einem Vorwand in eine Wohnung gelockt und dort schwer sexuell missbraucht. Wie die Polizei am Montag informierte, sei der Täter noch am Tattag festgenommen worden und befinde sich seitdem in Untersuchungshaft.

Erste kriminalpolizeiliche Ermittlungen der Kriminalpolizei in Ansbach hätten konkrete Hinweise auf mindestens einen weiteren Fall des schweren sexuellen Missbrauchs eines weiblichen Kindes ergeben. Ersten Vernehmungen zufolge ereignete sich dieser Übergriff im Juli 2020, ebenfalls in Ansbach.

Die Kriminalpolizei in Ansbach führe derzeit zahlreiche Vernehmungen durch und überprüft weitere Spuren und Hinweise. Auf Grund der derzeitigen Ermittlungsergebnisse könne nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Kinder oder Jugendliche, sowohl Jungen als auch Mädchen, Opfer des mutmaßlichen Tatverdächtigen geworden seien.

Der 21-Jährige reiste im Dezember 2015 erstmals in das Bundesgebiet ein. Im Zeitraum von Januar 2016 bis September 2019 habe er in Eisenach gelebt. Hier beging er im September 2019 eine Sexualstraftat, für die er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde. Seit dem 9. September 2019 hatte er seinen Wohnsitz in Ansbach.

Es sei nicht auszuschließen, dass es auch im Umfeld von Eisenach weitere Opfer des Mannes gibt. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet darum, dass sich mögliche weitere Opfer mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen. Hierfür stehe der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911/2112-3333 rund um die Uhr zur Verfügung. Auch die Polizei Eisenach nimmt Informationen unter der Telefonnummer 03691-261124 entgegen.